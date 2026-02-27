Duas OSCs (Organizações da Sociedade Civil) estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais nas áreas de educação infantil e assistência social em Franca e região. Ao todo, são 10 vagas distribuídas entre unidades mantidas pela Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e pela Lasep (Liga de Assistência Social e Educação Social).

As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio e superior, com contratação pelo regime da CLT, benefícios e carga horária de 44 horas semanais na maioria das funções.

Pastoral do Menor oferece 8 vagas

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca está com oito vagas abertas para atuação na Creche Escola "Professor Lener Eustáquio Pereira", no bairro Cambuí, no Abrigo Provisório e no Serviço de Acolhimento Institucional em Patrocínio Paulista.