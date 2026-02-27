Duas OSCs (Organizações da Sociedade Civil) estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais nas áreas de educação infantil e assistência social em Franca e região. Ao todo, são 10 vagas distribuídas entre unidades mantidas pela Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e pela Lasep (Liga de Assistência Social e Educação Social).
As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio e superior, com contratação pelo regime da CLT, benefícios e carga horária de 44 horas semanais na maioria das funções.
Pastoral do Menor oferece 8 vagas
A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca está com oito vagas abertas para atuação na Creche Escola "Professor Lener Eustáquio Pereira", no bairro Cambuí, no Abrigo Provisório e no Serviço de Acolhimento Institucional em Patrocínio Paulista.
Creche Escola 'Professor Lener Eustáquio Pereira' – Cambuí
- Educador de Apoio Pedagógico (1 vaga)
Requisitos: Formação completa em Pedagogia ou Magistério
Carga horária: 44h semanais
Benefícios: salário + benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo
Vaga disponível para PCD
- Educador(a) Infantil (4 vagas)
Requisitos: Formação completa em Pedagogia ou Magistério
Carga horária: 44h semanais
Benefícios: salário + benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo
Vagas disponíveis para PCD
Abrigo Provisório
- Educador Social (1 vaga)
Requisito: Ensino Médio completo
Carga horária: 44h semanais
Benefícios: salário + benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo
Vaga disponível para PCD
- Auxiliar Operacional (1 vaga)
Requisito: Ensino Fundamental completo
Carga horária: 44h semanais
Benefícios: salário + benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo
Vaga disponível para PCD
Serviço de Acolhimento Institucional – Patrocínio Paulista
- Auxiliar Operacional (1 vaga)
Requisito: Ensino Fundamental completo
Diferencial: experiência com crianças e adolescentes
Carga horária: 44h semanais
Benefícios: salário + benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo
Vaga disponível para PCD
Além dos benefícios mencionados, os funcionários da Pastoral contam com credencial plena no Sesc Franca. Prazo para inscrição: até 1º de março de 2026
Como se inscrever: envio de currículo pelo site www.pastoralmenorfranca.com.br, na aba “Trabalhe Conosco”.
O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise curricular e entrevista individual.
Lasep abre vagas para cuidador e terapeuta
Já a Lasep (Liga de Assistência Social e Educação Social), entidade com sede na rua Voluntários da Franca, 939, no Centro, também anunciou processo seletivo para contratação de:
- Cuidador(a) Social (1 vaga)
- Terapeuta Ocupacional (1 vaga)
A instituição atua nas áreas de Educação Infantil (creche) e Assistência Social (Centros Dia), em cumprimento ao Termo de Colaboração firmado com o Município de Franca.
Os contratados atuarão sob regime da CLT e deverão apresentar documentação pessoal, comprovante de endereço e habilitação profissional correspondente ao cargo.
Prazo para inscrição: até 6 de março de 2026
Como se inscrever: envio de currículo para o e-mail curriculos@lasep.org.br
Informações: (16) 3702-7154
O resultado será divulgado por meio de edital afixado no quadro de avisos da entidade ou por contato telefônico.
