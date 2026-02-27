27 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CONFIRA

Pastoral e Lasep abrem 10 vagas em Franca e região

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Google Maps
Sede da Lasep, na rua Voluntários da Franca, no Centro da cidade
Sede da Lasep, na rua Voluntários da Franca, no Centro da cidade

Duas OSCs (Organizações da Sociedade Civil) estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais nas áreas de educação infantil e assistência social em Franca e região. Ao todo, são 10 vagas distribuídas entre unidades mantidas pela Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e pela Lasep (Liga de Assistência Social e Educação Social).

As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio e superior, com contratação pelo regime da CLT, benefícios e carga horária de 44 horas semanais na maioria das funções.

Pastoral do Menor oferece 8 vagas

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca está com oito vagas abertas para atuação na Creche Escola "Professor Lener Eustáquio Pereira", no bairro Cambuí, no Abrigo Provisório e no Serviço de Acolhimento Institucional em Patrocínio Paulista.

Creche Escola 'Professor Lener Eustáquio Pereira' – Cambuí

  • Educador de Apoio Pedagógico (1 vaga)
    Requisitos: Formação completa em Pedagogia ou Magistério
    Carga horária: 44h semanais
    Benefícios: salário + benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo
    Vaga disponível para PCD
  • Educador(a) Infantil (4 vagas)
    Requisitos: Formação completa em Pedagogia ou Magistério
    Carga horária: 44h semanais
    Benefícios: salário + benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo
    Vagas disponíveis para PCD

Abrigo Provisório

  • Educador Social (1 vaga)
    Requisito: Ensino Médio completo
    Carga horária: 44h semanais
    Benefícios: salário + benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo
    Vaga disponível para PCD
  • Auxiliar Operacional (1 vaga)
    Requisito: Ensino Fundamental completo
    Carga horária: 44h semanais
    Benefícios: salário + benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo
    Vaga disponível para PCD

Serviço de Acolhimento Institucional – Patrocínio Paulista

  • Auxiliar Operacional (1 vaga)
    Requisito: Ensino Fundamental completo
    Diferencial: experiência com crianças e adolescentes
    Carga horária: 44h semanais
    Benefícios: salário + benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo
    Vaga disponível para PCD

Além dos benefícios mencionados, os funcionários da Pastoral contam com credencial plena no Sesc Franca. Prazo para inscrição: até 1º de março de 2026

Como se inscrever: envio de currículo pelo site www.pastoralmenorfranca.com.br, na aba “Trabalhe Conosco”.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise curricular e entrevista individual.

Lasep abre vagas para cuidador e terapeuta

Já a Lasep (Liga de Assistência Social e Educação Social), entidade com sede na rua Voluntários da Franca, 939, no Centro, também anunciou processo seletivo para contratação de:

  • Cuidador(a) Social (1 vaga)
  • Terapeuta Ocupacional (1 vaga)

A instituição atua nas áreas de Educação Infantil (creche) e Assistência Social (Centros Dia), em cumprimento ao Termo de Colaboração firmado com o Município de Franca.

Os contratados atuarão sob regime da CLT e deverão apresentar documentação pessoal, comprovante de endereço e habilitação profissional correspondente ao cargo.

Prazo para inscrição: até 6 de março de 2026
Como se inscrever: envio de currículo para o e-mail curriculos@lasep.org.br
Informações: (16) 3702-7154

O resultado será divulgado por meio de edital afixado no quadro de avisos da entidade ou por contato telefônico.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários