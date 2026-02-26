O Governo do Estado de São Paulo abriu processo seletivo para a contratação de 243 brigadistas temporários que atuarão na prevenção e no combate a incêndios florestais em Unidades de Conservação em todo o território paulista.

Na região de Franca, as cidades de Batatais e Pedregulho estão com vagas abertas. A seleção é conduzida pela Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 10 de março, exclusivamente de forma online (clique aqui). Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma vaga, vinculada a uma Unidade de Conservação específica.