O Governo do Estado de São Paulo abriu processo seletivo para a contratação de 243 brigadistas temporários que atuarão na prevenção e no combate a incêndios florestais em Unidades de Conservação em todo o território paulista.
Na região de Franca, as cidades de Batatais e Pedregulho estão com vagas abertas. A seleção é conduzida pela Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil).
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 10 de março, exclusivamente de forma online (clique aqui). Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma vaga, vinculada a uma Unidade de Conservação específica.
Os contratos terão duração estimada de seis meses, entre abril e novembro, período considerado mais crítico para ocorrência de incêndios florestais.
Salários e benefícios
Os salários variam de R$ 2.431,50 a R$ 4.052,50, além de benefícios como auxílio-refeição, auxílio-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche (quando aplicável), seguro de vida e pagamento de diárias em caso de deslocamento.
Dois níveis de contratação
O edital prevê duas categorias:
Brigadista Nível II
Salário de R$ 2.431,50 mais benefícios. Não há exigência de escolaridade mínima formal, mas é obrigatória CNH categoria B. A jornada será em regime 12x36 (12 horas de trabalho por 36 de descanso). Entre as atribuições estão ações preventivas, abertura e manutenção de aceiros, monitoramento de áreas estratégicas, apoio logístico, atividades de educação ambiental e condução de veículos leves.
Brigadista Nível III
Salário de R$ 4.052,50 mais benefícios. Exige ensino médio completo ou superior e CNH categoria C. A jornada poderá ser 12x36 ou 5x2. Os profissionais poderão coordenar equipes, conduzir caminhões-pipa e veículos operacionais, executar ações técnicas de manejo do fogo e atuar diretamente no combate a incêndios, em articulação com outros órgãos públicos.
Processo seletivo
Não haverá prova escrita. A seleção será realizada em duas etapas. A primeira consiste em testes práticos: o Teste de Aptidão Física (TAF), que avalia resistência física e capacidade cardiorrespiratória, e o Teste de Habilidade com Ferramentas Agrícolas (THUFA), voltado à resistência muscular e habilidade operacional.
A segunda etapa é o Curso de Formação de Brigada, com carga horária de 32 horas-aula semanais, incluindo atividades teóricas e práticas.
