O trecho da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso (sentido bairro-centro), na altura do cruzamento com a rua Atílio Salmazo, no bairro Santo Agostinho, em Franca, foi parcialmente interditado nessa quarta-feira, 25. A medida é necessária para a substituição de parte da rede de galerias no prolongamento da rua Adib Augusto Salomão até o córrego Cubatão.

O problema começou quando uma cratera se abriu na tarde da última quarta-feira, 18, e deixou um caminhão da empresa Seleta preso, após o asfalto ceder repentinamente. Moradores relataram que o problema começou ainda durante a chuva da última terça-feira, 17, quando parte da calçada cedeu. Em seguida, o asfalto passou a apresentar rachaduras e desníveis, até que novos pontos afundaram, totalizando quatro buracos ao longo do trecho.

No local, equipes da Prefeitura executam obras de recuperação do sistema de drenagem, com a troca de aproximadamente 50 metros de tubulação.