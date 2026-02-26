O trecho da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso (sentido bairro-centro), na altura do cruzamento com a rua Atílio Salmazo, no bairro Santo Agostinho, em Franca, foi parcialmente interditado nessa quarta-feira, 25. A medida é necessária para a substituição de parte da rede de galerias no prolongamento da rua Adib Augusto Salomão até o córrego Cubatão.
O problema começou quando uma cratera se abriu na tarde da última quarta-feira, 18, e deixou um caminhão da empresa Seleta preso, após o asfalto ceder repentinamente. Moradores relataram que o problema começou ainda durante a chuva da última terça-feira, 17, quando parte da calçada cedeu. Em seguida, o asfalto passou a apresentar rachaduras e desníveis, até que novos pontos afundaram, totalizando quatro buracos ao longo do trecho.
No local, equipes da Prefeitura executam obras de recuperação do sistema de drenagem, com a troca de aproximadamente 50 metros de tubulação.
De acordo com o cronograma e as condições climáticas, a interdição deverá seguir até sexta-feira, 27. Conforme o andamento dos trabalhos, a pista poderá ser liberada após as 18 horas de cada dia, sendo novamente fechada a partir das 7 horas do dia seguinte para continuidade dos serviços.
A orientação da Secretaria de Infraestrutura é para que os motoristas busquem rotas alternativas durante o período de bloqueio, a fim de garantir a segurança viária e evitar congestionamentos na região.
