Franca ampliou o guia de serviços do canal Zap Saúde, que funciona pelo WhatsApp, a partir desta quarta-feira, 25. A ferramenta passa a contar com duas novas opções voltadas ao enfrentamento da dengue e à manutenção de terrenos.

O atendimento pode ser acessado pelo número (16) 3711-9592. Até então, o canal oferecia oito serviços: agendamento de retorno de consulta; cancelamento de consulta; conferência de data de consulta; agendamento de ultrassom, eletroencefalograma e ecocardiograma; cancelamento desses exames; conferência de data; contato com a UAC – Setor de Regulação; e informações sobre vacinas.

Com a atualização, entram em funcionamento as opções 9 – Limpeza de Terrenos – e 10 – Reclamação de Criadouros do Mosquito da Dengue.

Como solicitar os novos serviços