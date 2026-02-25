Franca ampliou o guia de serviços do canal Zap Saúde, que funciona pelo WhatsApp, a partir desta quarta-feira, 25. A ferramenta passa a contar com duas novas opções voltadas ao enfrentamento da dengue e à manutenção de terrenos.
O atendimento pode ser acessado pelo número (16) 3711-9592. Até então, o canal oferecia oito serviços: agendamento de retorno de consulta; cancelamento de consulta; conferência de data de consulta; agendamento de ultrassom, eletroencefalograma e ecocardiograma; cancelamento desses exames; conferência de data; contato com a UAC – Setor de Regulação; e informações sobre vacinas.
Com a atualização, entram em funcionamento as opções 9 – Limpeza de Terrenos – e 10 – Reclamação de Criadouros do Mosquito da Dengue.
Como solicitar os novos serviços
Ao selecionar as novas opções no “Zap Saúde”, o cidadão deverá informar o endereço completo do local, com nome da rua, número (ou telefone para contato), bairro e ponto de referência. O envio de foto é opcional, mas recomendado para facilitar a identificação e a localização pelas equipes responsáveis.
De acordo com a pasta, a resposta às solicitações será encaminhada em até 24 horas. Para finalizar o atendimento, o usuário deve digitar “Sair” no aplicativo.
Além do WhatsApp, os pedidos relacionados à dengue e à limpeza de terrenos também continuam sendo recebidos pela Central On-line da Prefeitura, disponível no site oficial do município, e pelo e-mail visam@franca.sp.gov.br.
Canal reúne cerca de 25 mil usuários por mês
Segundo a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, a ampliação fortalece o contato direto com a população e contribui para dar mais agilidade às demandas.
“A implantação do ‘Zap Dengue’ e do ‘Zap Limpeza de Terrenos’ representa um importante avanço, pois fortalecerá a capacidade de resposta do município, ampliará os canais de comunicação com a população e permitirá maior agilidade no atendimento às demandas, tornando-o mais rápido, eficiente e resolutivo, além de contribuir diretamente para a promoção da saúde pública”, destacou.
Ainda conforme a secretária, o “Zap Saúde” foi implantado em 2022 e atualmente conta com aproximadamente 25 mil usuários ativos por mês, consolidando-se como uma das principais ferramentas digitais de atendimento da saúde pública em Franca.
