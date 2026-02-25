Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de crack, maconha, dinheiro e celulares nesssa terça-feira, 24, em Franca. A ação aconteceu na rua Madre Maria Vilac, no Jardim Aeroporto, após denúncia de tráfico de drogas na região.
De acordo com o registro policial, durante patrulhamento pelo bairro, os policiais visualizaram o suspeito sobre um veículo, manuseando uma bolsa que estava no telhado da residência. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem.
Com o acusado, identificado como Rafael, os policiais localizaram entorpecentes. Já na mochila que ele manuseava, foram encontrados mais drogas, dinheiro em espécie e apetrechos relacionados ao tráfico, 360 gramas de crack, 1,120 kg de maconha, R$ 1.399 em dinheiro e 2 aparelhos celulares iPhone.
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão. Rafael permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
Participaram da ação o 1º Sgt PM Fabiano De Camargo, o Cb PM Celso Donizete Barbosa e o Cb PM Flávio José Monteiro, com apoio da viatura Tático 013, composta pelo Sgt PM R. Andrade, Cb PM Wesley e Sd PM Edilson.
