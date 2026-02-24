Um caminhão tombou na vicinal Geraldo Marinheiro, que liga Batatais a Itirapuã, na manhã desta terça-feira, 24, e causou vazamento de um produto considerado perigoso. Apesar do susto, não houve registro de vítimas.

O acidente aconteceu por volta das 10h20, nas proximidades de um posto de combustíveis em Batatais. Com o tombamento, houve um vazamento de produto, classificado como perigoso pela Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química).

Equipes de emergência realizaram o estancamento do vazamento e a contenção do líquido que havia se espalhado pela pista, evitando riscos maiores ao meio ambiente e aos motoristas que passavam pelo local.