Um caminhão tombou na vicinal Geraldo Marinheiro, que liga Batatais a Itirapuã, na manhã desta terça-feira, 24, e causou vazamento de um produto considerado perigoso. Apesar do susto, não houve registro de vítimas.
O acidente aconteceu por volta das 10h20, nas proximidades de um posto de combustíveis em Batatais. Com o tombamento, houve um vazamento de produto, classificado como perigoso pela Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química).
Equipes de emergência realizaram o estancamento do vazamento e a contenção do líquido que havia se espalhado pela pista, evitando riscos maiores ao meio ambiente e aos motoristas que passavam pelo local.
No atendimento da ocorrência, houve apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), da Defesa Civil, da Prefeitura de Batatais e da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).
Por conta do acidente e do trabalho das equipes, a vicinal ficou interditada por cerca de três horas. Após a conclusão dos serviços, o local foi deixado em segurança e a via liberada para o tráfego.
