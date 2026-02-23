"Estava tomando banho quando recebi uma mensagem falando do acidente gravíssimo perto do meu bar, saí correndo para tentar ajudar de alguma forma." A fala é do empresário Luiz Ricardo Andrade, que participou do resgate das vítimas da tragédia com a lancha que deixou seis mortos, na divisa entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG), na noite de sábado, 21.

Andrade é proprietário de um bar flutuante localizado próximo ao ponto do acidente. Segundo ele, a embarcação bateu contra um píer, tombou em área rasa e prendeu as vítimas sob o casco e o fundo da represa.

O empresário relatou que foi avisado por uma amiga sobre o acidente e seguiu imediatamente até o local.