A lancha envolvida na tragédia que deixou seis francanos mortos no Rio Grande, entre Rifaina e Sacramento (MG), estava com número de ocupantes acima do permitido. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 23, pela Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, em nota oficial divulgada a partir de Barra Bonita (SP).

De acordo com o documento, a embarcação “Vida Boa”, que colidiu contra um píer, tinha capacidade máxima para um condutor e sete passageiros, conforme registro de inscrição emitido pela própria Marinha. No entanto, no momento do acidente, havia 15 pessoas, contando com o piloto a bordo, configurando superlotação.

A Marinha também retificou uma informação divulgada anteriormente e esclareceu que, após nova verificação realizada pelos peritos que estiveram no local, não há registro de que o condutor possuía CHA (Carteira de Habilitação de Amador), documento obrigatório para condução de embarcações desse porte.

Inquérito em andamento