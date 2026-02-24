Com quatro representantes do Sesi Franca Basquete, a seleção brasileira enfrentará a Venezuela e a Colômbia nesta sexta-feira, 27, e segunda-feira, 2, às 19h, respectivamente, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), pelo grupo C, das Eliminatórias da Copa do Mundo, que será disputada no Catar, em 2027. O grupo ainda conta com o Chile.

Os jogadores Georginho, Lucas Dias e Zú Júnior já estão com a seleção que se prepara para as duas partidas em Belo Horizonte, além do técnico Helinho Garcia, que é um dos assistentes do treinador Aleksandar Petrovic.

Com duas vitórias em dois jogos sobre o Chile, em Valdivia (CHI) e em São Paulo (SP), a seleção lidera o grupo C da competição. As três primeiras colocadas avançam para a segunda fase e vão enfrentar os classificados do grupo A, formado por EUA, Nicarágua, México e República Dominicana.