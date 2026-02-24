Uma ação rápida e ousada foi registrada por câmeras de segurança na noite do último domingo, 22, na região Oeste de Franca. Dois criminosos invadiram uma empresa na rua Major Moura Mattos, no Jardim Dermínio, e furtaram um caminhão modelo Volkswagen 23.220.

As imagens mostram o momento em que a dupla chegou ao local por volta das 19h. Vestindo moletons e bonés — um deles com moletom preto com vermelho e o outro com moletom cinza com vermelho — os suspeitos forçaram o portão de entrada da empresa.

A estrutura não resistiu à ação criminosa. O portão foi arrancado com violência, se soltou da base e chegou a cair sobre um arbusto que fica na entrada do imóvel. Após derrubarem a estrutura, os dois homens correram para o interior da empresa.