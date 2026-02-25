O Pronto-socorro Infantil "Dr. Magid Bachur Filho", de Franca, será reformado e ampliado após o envio de uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões da deputada estadual Delegada Graciela (PL) à Prefeitura. O investimento foi autorizado na tarde dessa terça-feira, 24, quando a Câmara Municipal aprovou, em regime de urgência, um projeto de lei que permite as alterações orçamentárias necessárias para a aplicação do recurso.

O valor será destinado à melhoria da estrutura física da unidade, com adequações internas e ampliação da capacidade de atendimento. A proposta prevê mais conforto, segurança e melhores condições de trabalho para as equipes de saúde, o que pode contribuir para maior agilidade no atendimento às crianças e suas famílias.

O investimento impacta diretamente a rotina de mães que dependem do atendimento público em situações de urgência, especialmente em períodos de maior demanda. Com a reforma, a expectativa é de redução do tempo de espera e de um ambiente mais adequado para o acolhimento dos pacientes.