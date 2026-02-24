A Secretaria Municipal de Esporte e Cultura está com inscrições abertas para mais de 1.500 vagas gratuitas em diversas modalidades esportivas. As atividades são oferecidas à população em mais de 100 núcleos espalhados pela cidade. Atualmente, os projetos mantidos pelo município já atendem mais de 15 mil pessoas.
As oportunidades são destinadas a crianças, jovens e adultos. Os alunos que já frequentavam as aulas em 2025 tiveram a participação renovada automaticamente e, agora, a secretaria abre espaço para novos interessados ingressarem nas turmas disponíveis.
Entre as modalidades com vagas abertas estão badminton, beach tênis, capoeira, damas, xadrez, futebol, futsal, futevôlei, ginástica artística e rítmica, handebol, hidroginástica, natação, judô, tênis de mesa e vôlei, entre outras opções.
Para participar, os interessados devem consultar o quadro completo com modalidades, dias, horários e faixas etárias. As inscrições podem ser realizadas clicando aqui.
Após o cadastro, será publicada uma lista de inscritos e os candidatos serão convocados conforme a disponibilidade de vagas em cada turma. A comunicação será feita via WhatsApp e, após a confirmação, o aluno poderá iniciar as atividades.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.