Franca já ultrapassou a média histórica de chuva para fevereiro, resultado da atuação simultânea de frentes frias no Sul e Sudeste e da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) no Norte e Nordeste, conforme dados da Climatempo e da Defesa Civil.
Devido a junção dos dois fenômenos meteorologicos a previsão é que fevereiro termine com chuva acima da média em Franca e em várias regiões do país, já que eles favorecem a ocorrência de temporais, mantendo o cenário de atenção para alagamentos e deslizamentos em áreas vulneráveis.
Na cidade, até esta quarta-feira, 25, foram registrados 283,1 mm de chuva, superando em 16% a média histórica para o mês, que é de 243,8 mm.
Neste mês, Franca registrou transbordamentos de córregos, queda de granizo, interrupções no fornecimento de energia, árvores derrubadas e placas comerciais arrancadas pelo vento. Em janeiro deste ano, a cidade também sofreu com outro temporal, onde até uma tilápia de aproximadamente 1,5kg, foi encontrado se debatendo no meio do asfalto.
No primeiro mês do ano, a chuva também ficou acima da média histórica em Franca, com 366,4 mm registrados contra 323,2 mm esperados - um diferença de 13%.
SP tem 19 mortes pelas chuvas, sendo uma em Franca
O Estado São Paulo, que está em alerta devido à continuidade das chuvas, contabiliza 19 óbitos desde dezembro, quando teve início a Operação Chuvas. Uma dessas mortes foi registrada em Franca.
No fim de dezembro, Mateus Pereira, de 31 anos, morreu durante um temporal na cidade. A tempestade causou o desabamento de um muro e parte do telhado de um galpão localizado na avenida Rio Branco, na área da Amazonas, onde o rapaz trabalhava.
Para acompanhar as chuvas desta semana, um gabinete de crise foi instalado no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do governo paulista. O monitoramento vai até esta quinta-feira, 26.
Chuvarada pela Sudeste
No Rio de Janeiro, bairros como Anchieta e Alto da Boa Vista registraram volumes de 393,4 mm e 371,6 mm, respectivamente, muito acima da média de 118 mm. O litoral paulista também sentiu os efeitos, com cidades como Peruíbe acumulando 368 mm.
Desastre em Minas
Em Minas Gerais, ao menos 37 pessoas morreram na Zona da Mata em razão das chuvas que atingem a região desde a noite de segunda-feira, 23. Juiz de Fora, a cidades mais afetada, registra até o momento 30 óbitos confirmados. Outras sete mortes aconteceram na cidade de Ubá, a 111 quilômetros. Outras 3.500 pessoas estão desabrigadas. Elas receberam acolhimento e acomodação provisória por parte da prefeitura.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.