Franca já ultrapassou a média histórica de chuva para fevereiro, resultado da atuação simultânea de frentes frias no Sul e Sudeste e da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) no Norte e Nordeste, conforme dados da Climatempo e da Defesa Civil.

Devido a junção dos dois fenômenos meteorologicos a previsão é que fevereiro termine com chuva acima da média em Franca e em várias regiões do país, já que eles favorecem a ocorrência de temporais, mantendo o cenário de atenção para alagamentos e deslizamentos em áreas vulneráveis.

Na cidade, até esta quarta-feira, 25, foram registrados 283,1 mm de chuva, superando em 16% a média histórica para o mês, que é de 243,8 mm.