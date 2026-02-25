A arte de enxergar o cotidiano com novos olhos e transformá-lo em expressão visual vai ganhar espaço em Franca na próxima semana. A oficina “Aquarela em Fotografia” será realizada gratuitamente e é aberta ao público, com vagas limitadas.
Segundo a organizadora Laís Nalini, a oficina surgiu do ensaio feminino “Floriografia”, no qual as participantes, antes de serem fotografadas, aquarelavam imagens de flores, criando uma conexão sensível entre pintura, imagem e identidade. A repercussão despertou curiosidade: como é possível aquarelar uma fotografia? E mais: como transformar essa técnica em algo acessível a mais pessoas?
Foi dessa inquietação que surgiu a oficina, pensada para ampliar o acesso à arte, unindo fotografia feita pelo celular com a aquarela.
Três encontros interligados
A programação foi estruturada em três encontros. O primeiro acontece no dia 3 de março, com a exibição do documentário "À Procura de Vivian Maier", que apresenta a trajetória da fotógrafa Vivian Maier.
Babá durante grande parte da vida, Maier produziu milhares de fotografias de rua que só foram descobertas após sua morte. Seu olhar sensível e atento ao cotidiano é considerado hoje um dos mais instigantes da fotografia do século XX.
O segundo encontro, no dia 5, será dedicado às técnicas de fotografia pelo celular. A oficina abordará enquadramento, luz, composição e recursos disponíveis nos próprios aparelhos dos participantes. A ideia é mostrar que, ao compreender melhor as ferramentas que já se tem em mãos, é possível elevar significativamente a qualidade das imagens produzidas.
Após essa etapa, cada participante enviará uma fotografia autoral para impressão, escolhida a partir do que foi produzido durante o exercício prático.
O terceiro e último encontro, no dia 10, é o momento de transformar a fotografia em obra híbrida: as imagens impressas serão aquareladas. A proposta é explorar cores, transparências e camadas, ressignificando a fotografia e ampliando suas possibilidades expressivas.
As oficinas serão realizadas na Escola Stop and Learn (avenida Paulino Pucci, 337, Jardim Francano), das 14h às 16h nos dias 3 e 5 demarço e das 14h às 17h, no dia 10.
A atividade é gratuita e aberta ao público. No entanto, as vagas são limitadas e parte delas já foi preenchida. A inscrição é feita através deste link: https://forms.gle/84pRBkVydJDJ1DpL7
