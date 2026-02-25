A arte de enxergar o cotidiano com novos olhos e transformá-lo em expressão visual vai ganhar espaço em Franca na próxima semana. A oficina “Aquarela em Fotografia” será realizada gratuitamente e é aberta ao público, com vagas limitadas.

Segundo a organizadora Laís Nalini, a oficina surgiu do ensaio feminino “Floriografia”, no qual as participantes, antes de serem fotografadas, aquarelavam imagens de flores, criando uma conexão sensível entre pintura, imagem e identidade. A repercussão despertou curiosidade: como é possível aquarelar uma fotografia? E mais: como transformar essa técnica em algo acessível a mais pessoas?

Foi dessa inquietação que surgiu a oficina, pensada para ampliar o acesso à arte, unindo fotografia feita pelo celular com a aquarela.

Três encontros interligados