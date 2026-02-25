Franca inicia 2026 com um dado preocupante: 154.311 moradores estão inadimplentes, acumulando 738.149 dívidas que, juntas, somam R$ 1.134.280.978,00. O valor se aproxima do orçamento do município, que neste ano está estimado em R$ 1,7 milhão.

Segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa, com dados consolidados de janeiro, cada inadimplente na cidade deve, em média, R$ 7.350,62, enquanto o valor médio por dívida é de R$ 1.536,66. Ao todo, são 1.538.469 ofertas disponíveis para negociação voltadas ao município.

Os números locais são reflexo de um cenário nacional delicado. De acordo com o Mapa, o Brasil encerrou janeiro com 81,3 milhões de consumidores inadimplentes, somando R$ 524 bilhões em débitos.