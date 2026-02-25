Franca inicia 2026 com um dado preocupante: 154.311 moradores estão inadimplentes, acumulando 738.149 dívidas que, juntas, somam R$ 1.134.280.978,00. O valor se aproxima do orçamento do município, que neste ano está estimado em R$ 1,7 milhão.
Segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa, com dados consolidados de janeiro, cada inadimplente na cidade deve, em média, R$ 7.350,62, enquanto o valor médio por dívida é de R$ 1.536,66. Ao todo, são 1.538.469 ofertas disponíveis para negociação voltadas ao município.
Os números locais são reflexo de um cenário nacional delicado. De acordo com o Mapa, o Brasil encerrou janeiro com 81,3 milhões de consumidores inadimplentes, somando R$ 524 bilhões em débitos.
Diante desse contexto, teve início nessa segunda-feira, 23, a 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, maior mutirão de negociação de dívidas do país, que segue até 1º de abril.
O que os francanos mais devem?
Assim como no restante do Brasil, as principais pendências financeiras costumam estar concentradas em:
- bancos e cartões de crédito (especialmente rotativo e parcelamentos atrasados);
- contas básicas, como água, energia elétrica e gás;
- financeiras e empréstimos pessoais;
- operadoras de telefonia;
- dívidas negativadas vendidas a securitizadoras.
Na prática, isso significa que muitas famílias acabam acumulando pequenas dívidas mensais - como uma conta de luz atrasada ou parcelas do cartão - que, com juros e multas, se transformam em valores difíceis de quitar.
Como funciona o Feirão?
O Feirão reúne mais de 2 mil empresas parceiras e disponibiliza mais de 620 milhões de ofertas em todo o país, com descontos que podem chegar a 99%. Há possibilidade de pagamento via Pix e, em alguns casos, atualização imediata do Serasa Score após a negociação.
Os consumidores de Franca podem negociar pelos seguintes canais:
- site oficial do Serasa Limpa Nome;
- aplicativo da Serasa (Android e iOS);
- WhatsApp oficial: (11) 99575-2096.
Quem prefere atendimento presencial pode procurar uma agência dos Correios. São mais de 7 mil unidades no país realizando negociações sem cobrança de taxa até 1º de abril. Basta apresentar documento oficial com foto.
Orientação: por onde começar?
Especialistas recomendam alguns passos básicos antes de fechar qualquer acordo:
- consultar o CPF para verificar todas as pendências ativas;
- priorizar dívidas com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial;
- avaliar se o valor da parcela cabe no orçamento mensal;
- evitar assumir novos compromissos antes de quitar ou reorganizar os atuais;
- formalizar o acordo apenas pelos canais oficiais.
