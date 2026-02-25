Estão abertas 485 vagas para o curso gratuito de Formação para Empreendedores de Franca. A capacitação será realizada de forma online, entre os dias 2 e 4 de março, das 8h às 9h, e é voltada a pessoas a partir de 12 anos com acesso à internet.

O curso integra as ações da Prefeitura de Franca, em parceria com a Shopee, empresa de marketplace. As inscrições devem ser feitas até 2 de março pelo site oficial, clicando aqui.

As aulas ocorrerão por aplicativo de videochamada, permitindo que os participantes acompanhem o conteúdo de forma remota, pelo computador ou smartphone.