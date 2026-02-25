25 de fevereiro de 2026
OPORTUNIDADE

Prefeitura e Shopee oferecem curso gratuito de vendas online

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
As inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura Municipal
Estão abertas 485 vagas para o curso gratuito de Formação para Empreendedores de Franca. A capacitação será realizada de forma online, entre os dias 2 e 4 de março, das 8h às 9h, e é voltada a pessoas a partir de 12 anos com acesso à internet.

O curso integra as ações da Prefeitura de Franca, em parceria com a Shopee, empresa de marketplace. As inscrições devem ser feitas até 2 de março pelo site oficial, clicando aqui.

As aulas ocorrerão por aplicativo de videochamada, permitindo que os participantes acompanhem o conteúdo de forma remota, pelo computador ou smartphone.

Durante a formação, serão abordados temas essenciais para quem deseja iniciar ou estruturar um negócio, como precificação de produtos, identificação de custos, definição de margem de lucro e cálculo de capital de giro.

O conteúdo também inclui controle de despesas, estratégias de marketing, técnicas de vendas, comercialização on-line e gestão de estoque.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (16) 3706-6590 ou pelo e-mail caminhoparaoemprego@franca.sp.gov.br.

