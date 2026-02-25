Estão abertas 485 vagas para o curso gratuito de Formação para Empreendedores de Franca. A capacitação será realizada de forma online, entre os dias 2 e 4 de março, das 8h às 9h, e é voltada a pessoas a partir de 12 anos com acesso à internet.
O curso integra as ações da Prefeitura de Franca, em parceria com a Shopee, empresa de marketplace. As inscrições devem ser feitas até 2 de março pelo site oficial, clicando aqui.
As aulas ocorrerão por aplicativo de videochamada, permitindo que os participantes acompanhem o conteúdo de forma remota, pelo computador ou smartphone.
Durante a formação, serão abordados temas essenciais para quem deseja iniciar ou estruturar um negócio, como precificação de produtos, identificação de custos, definição de margem de lucro e cálculo de capital de giro.
O conteúdo também inclui controle de despesas, estratégias de marketing, técnicas de vendas, comercialização on-line e gestão de estoque.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (16) 3706-6590 ou pelo e-mail caminhoparaoemprego@franca.sp.gov.br.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.