Quem pretende se preparar para o vestibular e o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) pode se inscrever em uma das 40 vagas do Programa Cursinho Popular de Franca. As inscrições seguem até o dia 6 de março e devem ser feitas presencialmente na Escola Municipal "Professor Antônio Sicchierolli", localizada na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, 929, no Residencial Baldassari.

O Cursinho Popular é totalmente gratuito e é destinado a estudantes que estejam cursando o último ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído essa etapa. As aulas começam no dia 9 de março e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h15, na própria unidade escolar.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de endereço. Caso o número de candidatos ultrapasse as 40 vagas disponíveis, será aplicada uma prova para seleção.