Marina Rodrigues Matias, de 22 anos, trabalhava no caixa da AZ Tintas, em Franca. Jovem e querida por familiares e amigos, ela está entre as vítimas do acidente náutico ocorrido em Rifaina.
Marina era uma entre sete irmãos. O irmão Cleber Rodrigues prestou uma homenagem emocionada ao falar sobre a personalidade da jovem. “Uma menina de sorriso encantador, que onde chegava trazia a alegria junto consigo.”
Ele também refletiu sobre a perda e o legado deixado pela irmã. “A perda é triste, mas é a única certeza que temos nesse mundo. Deus nos manda para a terra para cumprir uma missão e voltar a ele. Alguns encerram essa missão muito cedo, mas sem dúvida deixam o seu legado.”
Segundo Cleber, a principal marca de Marina era a alegria constante. “O legado que Marina nos deixa é este: sempre estar sorrindo, não importa a situação que esteja.”
A AZ Tintas, empresa onde Marina trabalhava, também divulgou nota de pesar. A loja da Presidente Vargas, em Franca, informou que permanecerá fechada nesta segunda-feira, 23, em razão do falecimento da colaboradora. A empresa agradeceu a compreensão de todos neste momento de tristeza e luto, informou que retomará as atividades normalmente no dia seguinte e finalizou a nota com a mensagem: “Que ela descanse em paz.”
Despedida
O corpo de Marina será velado nesta segunda-feira, 23, no Velório São Vicente, sala 5, das 7h às 16h. O sepultamento ocorre na sequência, no Cemitério Jardim das Oliveiras.
