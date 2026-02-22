22 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MORADORA DE FRANCA

'Uma menina de sorriso encantador', diz irmão de Marina

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
reprodução/redes sociais
Marina Rodrigues Matias, de 22 anos
Marina Rodrigues Matias, de 22 anos

Marina Rodrigues Matias, de 22 anos, trabalhava no caixa da AZ Tintas, em Franca. Jovem e querida por familiares e amigos, ela está entre as vítimas do acidente náutico ocorrido em Rifaina.

Marina era uma entre sete irmãos. O irmão Cleber Rodrigues prestou uma homenagem emocionada ao falar sobre a personalidade da jovem. “Uma menina de sorriso encantador, que onde chegava trazia a alegria junto consigo.”

Ele também refletiu sobre a perda e o legado deixado pela irmã. “A perda é triste, mas é a única certeza que temos nesse mundo. Deus nos manda para a terra para cumprir uma missão e voltar a ele. Alguns encerram essa missão muito cedo, mas sem dúvida deixam o seu legado.”

Segundo Cleber, a principal marca de Marina era a alegria constante. “O legado que Marina nos deixa é este: sempre estar sorrindo, não importa a situação que esteja.”

A AZ Tintas, empresa onde Marina trabalhava, também divulgou nota de pesar. A loja da Presidente Vargas, em Franca, informou que permanecerá fechada nesta segunda-feira, 23, em razão do falecimento da colaboradora. A empresa agradeceu a compreensão de todos neste momento de tristeza e luto, informou que retomará as atividades normalmente no dia seguinte e finalizou a nota com a mensagem: “Que ela descanse em paz.”

Despedida

O corpo de Marina será velado nesta segunda-feira, 23, no Velório São Vicente, sala 5, das 7h às 16h. O sepultamento ocorre na sequência, no Cemitério Jardim das Oliveiras.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários