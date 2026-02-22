Marina Rodrigues Matias, de 22 anos, trabalhava no caixa da AZ Tintas, em Franca. Jovem e querida por familiares e amigos, ela está entre as vítimas do acidente náutico ocorrido em Rifaina.

Marina era uma entre sete irmãos. O irmão Cleber Rodrigues prestou uma homenagem emocionada ao falar sobre a personalidade da jovem. “Uma menina de sorriso encantador, que onde chegava trazia a alegria junto consigo.”

Ele também refletiu sobre a perda e o legado deixado pela irmã. “A perda é triste, mas é a única certeza que temos nesse mundo. Deus nos manda para a terra para cumprir uma missão e voltar a ele. Alguns encerram essa missão muito cedo, mas sem dúvida deixam o seu legado.”