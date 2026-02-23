Acesso direto a empresários com poder de decisão, geração real de negócios e qualificação em um ambiente que já movimentou mais de R$ 2 milhões. Essa é a Rede de Negócios da ACIF: uma iniciativa da Associação do Comércio e Indústria de Franca que visa conectar empresários e criar oportunidades de vendas e crescimento.

Com vagas abertas para 2026, a Rede de Negócios ACIF busca por empreendedores de todos os portes e segmento, que podem sanar dúvidas e manifestar seu interesse em conhecer o projeto pelo telefone (16) 99415-9884, também disponível para mensagens de WhatsApp no link: https://wa.me/message/OAPIL3NUJW3WF1.

“A Rede foi criada para fortalecer o ecossistema empresarial de Franca, promovendo conexões estratégicas e relações de confiança que se transformam em resultados concretos para todos os participantes”, destaca a coordenadora da Rede, Karla Roncari.

Metodologia estruturada e ambiente estratégico

Atualmente, a Rede é composta por três grupos (Conecta, Prospera e Insight) que se reúnem periodicamente em encontros dinâmicos e organizados. A programação inclui:

Momento de networking estruturado

Discussão de temas estratégicos

Apresentação de pitches das empresas

Troca de indicações qualificadas

O ambiente favorece parcerias sólidas, visibilidade de marca e acesso a empresas que muitas vezes estariam fora do alcance em abordagens convencionais, como conta o fotógrafo corporativo Wilker Maia, da Wilker Maia Fotografias, que participa da rede há 3 anos.

“O grande diferencial, para mim, é ter relacionamento com pessoas que tenham o mesmo propósito que o meu, gerando conexões que me fortalecem e que me dão acesso a empresas que eu não teria fora da Rede”, diz.

Exclusividade que gera oportunidades

Um dos grandes diferenciais da Rede de Negócios ACIF é o modelo de exclusividade por segmento. Cada grupo conta com apenas um representante por área de atuação, eliminando concorrência interna e estimulando indicações qualificadas.

“Na prática, isso significa que um empresário do setor contábil, por exemplo, será o único da área em seu grupo, que pode reunir até 30 empresários de diferentes segmentos. O mesmo vale para áreas como jurídico, marketing, tecnologia, indústria, comércio e serviços”, explica Karla.

Para a empresária Juscelene Nascimento, da empresa Frutipolpa, 2026 promete ser um ano próspero para a Rede. “As expectativas para 2026 estão altíssimas. Queremos continuar com este crescimento sólido que a Rede nos proporciona, com muito networking e conexões. São contatos que nos trazem muito retorno. Você, que ainda não participa da Rede de Negócios, venha ter essa experiência”, afirma.

Para saber mais sobre o projeto, acesse o WhatsApp da Rede de Negócios: https://wa.me/message/OAPIL3NUJW3WF1.