Mãe e filho estão entre as vítimas do acidente de lancha que matou seis pessoas no Rio Grande, entre Rifaina (SP)e Sacramento (MG). Eles foram identificados como Viviane Aredes, de 35 anos, e o filho dela, Bento Aredes, de 4 anos.
A identificação foi divulgada pela Prefeitura de Patrocínio Paulista, por meio de uma nota de pesar publicada nas redes sociais. Viviane era irmã da primeira dama de Patrocínio, Isabela Aredes. No comunicado, o município decretou luto oficial e manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.
Viviane completaria 36 anos neste domingo, 22. Mãe e filho estavam entre os 15 ocupantes da embarcação que colidiu contra um píer durante a navegação noturna e acabou tombando. Ao todo, seis pessoas morreram no acidente, incluindo a criança, e outras nove sobreviveram.
Viviane será velada na sala 2 do memorial Nova Franca, neste domingo. O sepultamento está previsto para as 13h. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento da criança.
Antes da divulgação dos nomes de Viviane e Bento, outras duas vítimas já haviam sido identificadas: Wesley Carlos da Costa e Juliana Fernanda. As causas do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades.
