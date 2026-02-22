Foram identificadas as primeiras vítimas do acidente com lancha que matou seis pessoas na represa do Rio Grande, entre Rifaina/SP, e Sacramento/MG. Trata-se de Wesley Carlos da Costa e Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, ambos moradores de Franca.
O corpo de Wesley será velado e sepultado nesta segunda-feira, 23. O velório acontece no Velório São Vicente, a partir das 6h30, e o sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Santo Agostinho. Juliana será velada das 6h às 13h no Velório São Vicente, com sepultamento em seguida, no Jardim das Oliveiras.
Wesley tinha 45 anos e Juliana, 40. Nas redes sociais, ambos postaram vídeos do bar flutuante onde estavam horas antes do acidente. Nas imagens é possível ver que o bar teve música ao vivo e estava lotado.
Juliana postou foto na represa horas antes do acidente
A tragédia ocorreu durante a noite, quando uma lancha com 15 ocupantes colidiu contra um píer durante a navegação e acabou tombando. Seis pessoas morreram, entre elas uma criança de 3 anos. Os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Araxá. Outras nove sobreviveram. Todas as vítimas são moradoras de Franca.
Leia mais: Lancha voltava de bar flutuante quando bateu em píer
A polícia de Araxá, responsável por investigar o acidente, que aconteceu do lado mineiro da margem da represa, ainda não divulgou o nome de todas as vítimas nem deu mais detalhes sobre as circunstancias do acidente. O sargento do Corpo de Bombeiros, Vicente de Paula Teixeira Júnior, informou que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o pelotão de Sacramento, foi acionado por volta das 22h30. Quando as equipes chegaram, os sobreviventes já haviam sido retirados da água por populares e pela Guarda Civil Municipal de Rifaina. As vítimas que morreram também já haviam sido resgatadas por um mergulhador que estava na região.
Entre os 15 ocupantes estava o piloto da lancha. Até o momento, as autoridades confirmaram apenas os primeiros nomes das demais vítimas fatais: além de Juliana e Wesley, Viviane, Erica, Marina e Bento, de apenas 3 anos.
Os sobreviventes — Diego, Débora, Diane, Ítalo, Cleber, Larissa, Lara e Arthur — estavam em estado de choque, o que dificultou a coleta de informações mais detalhadas sobre as circunstâncias do acidente, como a velocidade da lancha no momento do impacto.
Juliana também postou fotos com Cleber e Diane, que estavam na lancha, mas conseguiram sobreviver ao acidente
