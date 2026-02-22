Foram identificadas as primeiras vítimas do acidente com lancha que matou seis pessoas na represa do Rio Grande, entre Rifaina/SP, e Sacramento/MG. Trata-se de Wesley Carlos da Costa e Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, ambos moradores de Franca.

O corpo de Wesley será velado e sepultado nesta segunda-feira, 23. O velório acontece no Velório São Vicente, a partir das 6h30, e o sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Santo Agostinho. Juliana será velada das 6h às 13h no Velório São Vicente, com sepultamento em seguida, no Jardim das Oliveiras.

Wesley tinha 45 anos e Juliana, 40. Nas redes sociais, ambos postaram vídeos do bar flutuante onde estavam horas antes do acidente. Nas imagens é possível ver que o bar teve música ao vivo e estava lotado.