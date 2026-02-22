Mãe de duas filhas, de 7 e 25 anos, Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, de 40 anos, trabalhava no Magazine Luiza e morava no bairro Ana Dorothéa, na região Sul de Franca. Juliana não sabia nadar e usava colete salva-vidas no momento do acidente. Ela foi uma das seis vítimas que morreram após uma lancha colidir contra um píer na noite deste sábado, 21, em Rifaina.

Juliana era tida como uma pessoa alto-astral, companheira e mãezona. A médica Thayna Alana, amiga dela, afirmou que praticamente todos os fins de semana estavam juntas. “Gostávamos das mesmas coisas: água, estar entre amigos e música”, disse. Segundo ela, uma hora antes do acidente, recebeu uma ligação do grupo.

“A turma era bem unida e esperávamos a semana toda para nos encontrar no fim de semana em Rifaina. Nós vivíamos a vida de verdade. Faz duas semanas que estávamos na praia todos juntos, aproveitamos muito e mal sabia que seria um dos últimos momentos juntos”, disse Thayna.