Mãe de duas filhas, de 7 e 25 anos, Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, de 40 anos, trabalhava no Magazine Luiza e morava no bairro Ana Dorothéa, na região Sul de Franca. Juliana não sabia nadar e usava colete salva-vidas no momento do acidente. Ela foi uma das seis vítimas que morreram após uma lancha colidir contra um píer na noite deste sábado, 21, em Rifaina.
Juliana era tida como uma pessoa alto-astral, companheira e mãezona. A médica Thayna Alana, amiga dela, afirmou que praticamente todos os fins de semana estavam juntas. “Gostávamos das mesmas coisas: água, estar entre amigos e música”, disse. Segundo ela, uma hora antes do acidente, recebeu uma ligação do grupo.
“A turma era bem unida e esperávamos a semana toda para nos encontrar no fim de semana em Rifaina. Nós vivíamos a vida de verdade. Faz duas semanas que estávamos na praia todos juntos, aproveitamos muito e mal sabia que seria um dos últimos momentos juntos”, disse Thayna.
“A Juliana, ‘Jhu’, como a gente chamava, era maravilhosa como pessoa, uma mulher feliz, de bem com a vida, gostava de curtir com amigos e família, sempre foi muito simpática com todo mundo que a conhecia, sempre tratou todo mundo bem, incluía todos em tudo que ela gostava de fazer, ela era muito família, sempre falava das filhas dela pra gente, vi ela em janeiro pela última vez, e curtimos juntas, eu, ela e a filha pequena dela, e eu nunca via ela triste, ela sempre era muito alegre com todos”, compartilhou a amiga Ingrid Lima.
Nas redes sociais, Juliana compartilhou seus últimos momentos em vida. Em uma sequência de posts, ela aprece posando com amigos, curtindo o dia em Rifaina.
Despedida
O corpo de Juliana será velado nesta segunda-feira, 23, no Velório São Vicente, sala 2, das 6h às 13h. O sepultamento ocorre na sequência, no Cemitério Jardim das Oliveiras.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.