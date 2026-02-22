O que era para ser apenas um deslocamento entre amigos pela represa terminou em tragédia na noite deste sábado, 21, em Rifaina. Uma lancha com 15 ocupantes colidiu contra um píer durante a navegação noturna, tombou e deixou seis mortos, entre eles uma criança. Nove pessoas sobreviveram. As vítimas são todas de Franca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o pelotão de Sacramento foi acionado por volta das 22h30 para atender a ocorrência. Quando as equipes chegaram, os sobreviventes já haviam sido retirados da água por populares e pela Guarda Civil Municipal de Rifaina. As vítimas que morreram também já tinham sido resgatadas por um mergulhador que estava na região.

Segundo relato do sargento Vicente de Paula Teixeira Júnior, responsável pela ocorrência, o grupo saía de um bar flutuante e seguia em direção a um rancho na região quando ocorreu a colisão. Conforme os sobreviventes, durante o deslocamento a embarcação atingiu um píer que, a princípio, não possuía sinalização nem iluminação. A batida foi descrita como frontal e provocou o tombamento da lancha.