TRAGÉDIA EM RIFAINA

Seis mortes em acidente de lancha; vítimas são identificadas

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais
Vítimas da tragédia em Rifaina
Vítimas da tragédia em Rifaina

Todas as seis vítimas que perderam a vida em um grave acidente envolvendo uma lancha em Rifaina na noite deste sábado, 21, foram identificadas. O barco bateu em píer quando voltava de um bar flutuante rumo a um rancho.

Veja abaixo os nomes das vítimas:

  • Wesley Carlos da Costa, 45 anos
  • Juliana Fernanda, 41 anos
  • Viviane Aredes, de 35 anos
  • Bento Aredes, de 4 anos.
  • Marina Rodrigues, de 22 anos
  • Erika Fernanda Leal Lima, de 41 anos

Como foi o acidente ?

O que era para ser apenas um deslocamento entre amigos pela represa terminou em tragédia na noite deste sábado, 21, em Rifaina. Uma lancha com 15 ocupantes colidiu contra um píer durante a navegação noturna, tombou e deixou seis mortos, entre eles uma criança. Nove pessoas sobreviveram. As vítimas são todas de Franca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o pelotão de Sacramento foi acionado por volta das 22h30 para atender a ocorrência. Quando as equipes chegaram, os sobreviventes já haviam sido retirados da água por populares e pela Guarda Civil Municipal de Rifaina. As vítimas que morreram também já tinham sido resgatadas por um mergulhador que estava na região.

Segundo relato do sargento Vicente de Paula Teixeira Júnior, responsável pela ocorrência, o grupo saía de um bar flutuante e seguia em direção a um rancho na região quando ocorreu a colisão. Conforme os sobreviventes, durante o deslocamento a embarcação atingiu um píer que, a princípio, não possuía sinalização nem iluminação. A batida foi descrita como frontal e provocou o tombamento da lancha.

