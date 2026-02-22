O Sesi Franca venceu o Vasco da Gama por 85 a 80, neste domingo, 22, no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, pelo returno do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, o time comandado por Helinho Garcia se reabilita após a derrota para o Flamengo, aparecendo na segunda colocação, com 23 vitórias e 6 derrotas. O Vasco da Gama é o último colocado, com apenas 4 vitórias em 24 derrotas.
O time carioca começou bem o jogo, abrindo 5 pontos, mas o Franca reagiu com uma bola de longa distância com David Jackson. O primeiro período ficou 24 a 20 para o time paulista.
O Vasco venceu o segundo quarto por 25 a 24, mas o time francano foi para os vestiários vencendo por 48 a 45.
Os cariocas reagiram no terceiro período, chegaram a virar o placar, vencendo o quarto por 17 a 16. Mas no último período, a equipe de Franca ditou o ritmo em quadra.
Apesar do final equilibrado, os francanos fizeram 21 a 18 no último período, garantindo a vitória fora de casa.
Os destaques do jogo no setor ofensivo foram Georginho, com 22 pontos, e David Jackson, com 16 para o Franca, e Serjão e Elias, com 14 pontos cada um para o Vasco.
O Sesi Franca volta a jogar pelo NBB no dia 19 de março, fora de casa, contra a Unifacisa, em Campina Grande (PB).
