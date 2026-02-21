Matéria atualizada às 4h10

Equipes do Corpo de Bombeiros de Franca, juntamente com guarda-vidas, Polícia Militar e Guarda Civil, atenderam na noite deste sábado, 21, em Rifaina, a um grave acidente provocado pela colisão entre uma lancha e um píer.

Segundo informações apuradas, seis pessoas morreram em decorrência do acidente. Entre as vítimas está uma criança de três anos. A identificação oficial ainda não foi divulgada pelas autoridades.