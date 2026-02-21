O empresário Higor Giovani dos Santos Pereira, de 29 anos, foi encontrado morto na avenida José Gonçalvez, próximo ao pontilhão do Vera Cruz, na madrugada deste sábado, dia 21. Anteriormente, Higor havia colidido sua caminhonete contra um poste na mesma avenida, a poucos metros do local onde seu corpo foi encontrado. Como Higor estava sozinho e não há testemunhas do ocorrido, a polícia investigará as circunstâncias do acidente e da queda.

Conhecido no setor comercial da cidade, Higor era proprietário de duas adegas em Franca, chamadas Império da Cerveja. Segundo relatos de amigos, ele participou de uma festa acompanhado da esposa e deixou o local por volta das 5h da manhã, informando que iria abastecer o carro.

Conforme as informações apuradas pela polícia até o momento, Higor conduzia uma picape prata pela Avenida José Gonçalvez, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de energia localizado na calçada da via. Após a colisão, Higor seguiu até a ponte situada na entrada do bairro Jardim Vera Cruz, de onde caiu. Com o impacto da queda, ele não resistiu aos ferimentos.