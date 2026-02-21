21 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRAGÉDIA

Empresário de 29 anos morre após colisão e queda fatal em Franca

Por Laís Bachur / Heverton Talles | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Higor Giovani dos Santos Pereira, de 29 anos
Higor Giovani dos Santos Pereira, de 29 anos

O empresário Higor Giovani dos Santos Pereira, de 29 anos, foi encontrado morto na avenida José Gonçalvez, próximo ao pontilhão do Vera Cruz, na madrugada deste sábado, dia 21. Anteriormente, Higor havia colidido sua caminhonete contra um poste na mesma avenida, a poucos metros do local onde seu corpo foi encontrado. Como Higor estava sozinho e não há testemunhas do ocorrido, a polícia investigará as circunstâncias do acidente e da queda.

Conhecido no setor comercial da cidade, Higor era proprietário de duas adegas em Franca, chamadas Império da Cerveja. Segundo relatos de amigos, ele participou de uma festa acompanhado da esposa e deixou o local por volta das 5h da manhã, informando que iria abastecer o carro.

Conforme as informações apuradas pela polícia até o momento, Higor conduzia uma picape prata pela Avenida José Gonçalvez, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de energia localizado na calçada da via. Após a colisão, Higor seguiu até a ponte situada na entrada do bairro Jardim Vera Cruz, de onde caiu. Com o impacto da queda, ele não resistiu aos ferimentos.

Pessoas que passavam pelo local avistaram o corpo de Higor e acionaram uma equipe do Samu, mas, infelizmente, o óbito foi constatado no local.

As circunstâncias do acidente e da queda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários