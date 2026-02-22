Marina Rodrigues, de 22 anos, e Erika Fernanda Leal Lima, de 41 anos, também perderam a vida no acidente de lancha no Rio Grande, entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG).

Marina era a caçula de sete irmãos. O irmão dela, Cleber Rodrigues, lamentou a perda. “Uma menina de sorriso encantador, que onde chegava trazia a alegria junto consigo! A perda é triste, mais é a única certeza que temos nesse mundo, Deus nos manda para terra para cumprir uma missão e voltar a Ele, alguns encerram essa missão muito cedo, mais sem dúvida deixa o seu legado. O legado que Marina nos deixa é este, sempre estar sorrindo não importa a situação que esteja!”. Ainda não há informações sobre o horario de velório e sepultamento de Marina.

A outra vítima, Erika Fernanda Leal Lima, será velada nesta segunda-feira, das 9h às 13h, no Velório Municipal Santo Agostinho. O sepultamento será na sequência, no Cemitério Santo Agostinho.