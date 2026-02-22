22 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA EM RIFAINA

'Alguns encerram essa missão muito cedo', diz irmão de Marina

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais
Do lado esquerdo, Erika Andrade e Marina Rodrigues de 22 anos
Do lado esquerdo, Erika Andrade e Marina Rodrigues de 22 anos

Marina Rodrigues, de 22 anos, e Erika Fernanda Leal Lima, de 41 anos, também perderam a vida no acidente de lancha no Rio Grande, entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG). 

Marina era a caçula de sete irmãos. O irmão dela, Cleber Rodrigues, lamentou a perda. “Uma menina de sorriso encantador, que onde chegava trazia a alegria junto consigo! A perda é triste, mais é a única certeza que temos nesse mundo, Deus nos manda para terra para cumprir uma missão e voltar a Ele, alguns encerram essa missão muito cedo, mais sem dúvida deixa o seu legado. O legado que Marina nos deixa é este, sempre estar sorrindo não importa a situação que esteja!”. Ainda não há informações sobre o horario de velório e sepultamento de Marina.

A outra vítima, Erika Fernanda Leal Lima, será velada nesta segunda-feira, das 9h às 13h, no Velório Municipal Santo Agostinho. O sepultamento será na sequência, no Cemitério Santo Agostinho.

Leia mais: 
Mãe e filho estão entre vítimas fatais de acidente com lancha
Lancha voltava de bar flutuante quando bateu em píer
Duas das 6 vítimas do acidente com lancha são identificadas

A lancha em que elas estavam, com 15 ocupantes, bateu em um píer na represa do Rio Grande. Seis pessoas perderam a vida. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades.

