Um acidente na tarde deste sábado, 21, terminou com a morte de um jovem de 28 anos, Lucas Rodrigues Alves de Figueiredo, no Jardim Consolação em Franca.

De acordo com as informações apuradas, o pai da vítima, de 71 anos, conduzia um Nissan Kicks prata pela Rua Capitão Zeca de Paula, no sentido Centro, quando teria passado mal ao volante. O motorista perdeu o controle da direção e o veículo acabou colidindo contra uma árvore, na parte de trás do Cemitério da Saudade.

Com o impacto da batida, o filho, que teria deficiência, ele estava no banco traseiro, teria se assustado intensamente e apresentado um surto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer pai e filho.