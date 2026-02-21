21 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
FATAL

Jovem de 28 anos morre após carro atingir árvore no Consolação

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Carro kicks onde pai e filho estavam
Um acidente na tarde deste sábado, 21, terminou com a morte de um jovem de 28 anos, Lucas Rodrigues Alves de Figueiredo, no Jardim Consolação  em Franca.

De acordo com as informações apuradas, o pai da vítima, de 71 anos, conduzia um Nissan Kicks prata pela Rua Capitão Zeca de Paula, no sentido Centro, quando teria passado mal ao volante. O motorista perdeu o controle da direção e o veículo acabou colidindo contra uma árvore, na parte de trás do Cemitério da Saudade.

Com o impacto da batida, o filho, que teria deficiência, ele estava no banco traseiro, teria se assustado intensamente e apresentado um surto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer pai e filho.

No entanto, quando as equipes de resgate chegaram ao local, o jovem já estava sem vida. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte. Segundo informações da Polícia Militar, ele utilizava cinto de segurança e não apresentava indícios de impacto direto, havendo a suspeita de que tenha passado mal após o forte susto provocado pela colisão. O pai foi socorrido pelo Samu ainda no local, na sequência os familiares o levaram para um hospital particular, encaminhado para atendimento médico e, conforme as informações iniciais, encontrava-se em estado estável.

As circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas.

