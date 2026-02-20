Morreu na tarde dessa quinta-feira, 19, o cantor sertanejo de São Joaquim da Barra Carlos Roberto da Costa, de 57 anos, popularmente conhecido como "Beto Costa". O artista foi encontrado já sem vida na residência onde morava com a família, no bairro Baixada.

Beto realizava shows com frequência em cidades vizinhas e era conhecido pelo carisma e autenticidade. Nas redes sociais, diversas publicações divulgavam suas apresentações pela região. Durante o Carnaval deste ano, o artista se apresentou em Batatais.

Ele também era reconhecido pela humildade no dia a dia e nos eventos dos quais participava. Suas músicas embalaram muitos eventos particulares e públicos, especialmente em sua terra natal, São Joaquim da Barra.