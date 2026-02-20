Morreu na tarde dessa quinta-feira, 19, o cantor sertanejo de São Joaquim da Barra Carlos Roberto da Costa, de 57 anos, popularmente conhecido como "Beto Costa". O artista foi encontrado já sem vida na residência onde morava com a família, no bairro Baixada.
Beto realizava shows com frequência em cidades vizinhas e era conhecido pelo carisma e autenticidade. Nas redes sociais, diversas publicações divulgavam suas apresentações pela região. Durante o Carnaval deste ano, o artista se apresentou em Batatais.
Ele também era reconhecido pela humildade no dia a dia e nos eventos dos quais participava. Suas músicas embalaram muitos eventos particulares e públicos, especialmente em sua terra natal, São Joaquim da Barra.
Nas redes sociais, amigos, familiares e fãs prestaram homenagens ao cantor. “Quanto tempo não via Beto cantar aqui em São Joaquim da Barra. Triste notícia, tão jovem. Meus sentimentos. Hoje São Joaquim da Barra está de luto pelo seu cantor Beto, que sempre alegrou nossa cidade”, publicou Dininha Freitas.
“Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos do Beto, que vi e ouvi semana passada no pesque-pague de Sales Oliveira, sempre simpático com todos os conterrâneos. Realmente uma grande e dolorida perda!”, compartilhou Paulo Trombini.
“Que triste! Conheci o Beto ainda bem novo, cantando nos jantares do Rotary e da Igreja! Deus conforte a família, os amigos e todos que, assim como eu, são fãs do Beto Costa. Perdemos um grande homem e cantor, mas o céu ganhou uma bela voz para o seu coro de anjos. Descanse em Deus, Beto, amigo querido. Estamos muito tristes com sua partida”, escreveu Cleide Zulato Barboza.
O cantor deixa a mulher e uma filha de 4 anos.
A cerimônia de despedida acontece nesta sexta-feira, 20, a partir das 13 horas, no Velório Municipal de São Joaquim da Barra. O sepultamento está previsto para as 17h.
A causa da morte não foi confirmada oficialmente. Segundo informações preliminares, Beto teria sofrido uma descarga elétrica durante a manutenção de um ar-condicionado e não resistiu.
