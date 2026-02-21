22 de fevereiro de 2026
URGENTE

Tragédia em Rifaina: acidente entre lanchas deixa 6 mortos

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Local do acidente em Rifaina
Local do acidente em Rifaina

Matéria atualizada às 0h52

Equipes do Corpo de Bombeiros de Franca, juntamente com guarda-vidas, Polícia Militar e Guarda Civil, atenderam na noite deste sábado, 21, em Rifaina, a um grave acidente provocado pela colisão entre duas lanchas.

Segundo informações apuradas, seis pessoas morreram em decorrência do acidente. Entre as vítimas está uma criança de três anos. A identificação oficial ainda não foi divulgada pelas autoridades.

De acordo com informações preliminares, uma das embarcações navegava durante a noite quando ocorreu a colisão. Com o impacto, uma das lanchas naufragou, dificultando o resgate das vítimas.

Segundo a Defesa Civil de Rifaina, o acidente envolveu, ao todo, 15 pessoas. Nove foram socorridas com vida e encaminhadas para atendimento médico.

As equipes trabalharam intensamente na retirada dos corpos e no atendimento às vítimas sobreviventes.

Esta matéria está em atualização e poderá ser complementada a qualquer momento com novas informações.

