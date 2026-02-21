Matéria atualizada às 0h52
Equipes do Corpo de Bombeiros de Franca, juntamente com guarda-vidas, Polícia Militar e Guarda Civil, atenderam na noite deste sábado, 21, em Rifaina, a um grave acidente provocado pela colisão entre duas lanchas.
Segundo informações apuradas, seis pessoas morreram em decorrência do acidente. Entre as vítimas está uma criança de três anos. A identificação oficial ainda não foi divulgada pelas autoridades.
De acordo com informações preliminares, uma das embarcações navegava durante a noite quando ocorreu a colisão. Com o impacto, uma das lanchas naufragou, dificultando o resgate das vítimas.
Segundo a Defesa Civil de Rifaina, o acidente envolveu, ao todo, 15 pessoas. Nove foram socorridas com vida e encaminhadas para atendimento médico.
As equipes trabalharam intensamente na retirada dos corpos e no atendimento às vítimas sobreviventes.
Esta matéria está em atualização e poderá ser complementada a qualquer momento com novas informações.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.