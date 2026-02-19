19 de fevereiro de 2026
MUDANÇAS

Câmara aprova concessão, e Esac deixará a Área Azul em Franca

Por Pedro Baccelli | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Divulgação/Câmara Municipal de Franca
Presidente da Esac, Bruno da Silva Oliveira, durante discurso na Câmara Municipal de Franca
Presidente da Esac, Bruno da Silva Oliveira, durante discurso na Câmara Municipal de Franca

Após 55 anos à frente da Área Azul, a Esac (Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca) deixará de operar o estacionamento rotativo da cidade. A mudança foi confirmada nesta quinta-feira, 19, com a aprovação de um projeto de lei pela Câmara Municipal. Apesar disso, os programas Primeira Etapa e Jovem Aprendiz, voltados à qualificação de jovens em situação de vulnerabilidade social, estão garantidos e passarão a ser subsidiados pela Prefeitura.

O projeto, de autoria do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), autoriza a concessão da Área Azul por meio de licitação pública. A empresa vencedora assumirá a operação do serviço e será remunerada com a arrecadação das tarifas pagas pelos usuários, além de outras fontes de receita que poderão estar previstas no edital e no contrato. O valor do ticket ainda não foi definido e será estabelecido durante o processo licitatório.

Até que a nova concessionária assuma oficialmente, a Esac seguirá responsável pelo serviço.

Segundo o presidente da entidade, Bruno da Silva Oliveira, a proposta foi construída com a participação da própria instituição. Ele afirmou que a principal preocupação não era manter a gestão da Área Azul, mas assegurar a continuidade do trabalho social realizado há décadas. “A minha preocupação não era nem a questão de a Esac continuar a explorar a Área Azul, mas de a Esac continuar com a atividade que exerce há 58 anos, encaminhando 800 jovens ao primeiro emprego todos os anos”, declarou na tribuna.

A alteração no modelo foi adotada como medida preventiva. O contrato atual entre a Esac e a Prefeitura foi firmado em 2004. De acordo com o projeto, a nova formatação atende a decisões recentes do Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu editais em que entidades sem fins lucrativos assumiam a gestão de estacionamentos rotativos. Havia, portanto, o risco de questionamentos ou impedimentos legais caso o contrato fosse renovado nos mesmos moldes.

“Se fosse para fazer neste mesmo modelo, certamente teríamos problemas com o Tribunal de Contas, por conta desta configuração. Se o projeto não for aprovado, corremos riscos, porque a qualquer momento nós precisaremos deixar a Área Azul e a nossa única fonte de renda é a exploração da Área Azul”, explicou Bruno.

Para garantir a continuidade dos programas sociais, está previsto o repasse de R$ 896.528,52 ao longo de 2026, em parcelas. Os recursos deverão ser utilizados até 31 de dezembro de 2026, com prestação de contas até 31 de janeiro de 2027.

Segundo Bruno, toda a arrecadação obtida com a Área Azul era integralmente destinada aos programas Primeira Etapa e Jovem Aprendiz. “Nesta nova configuração, o município vai licitar e nós vamos receber uma subvenção pública, o que torna ainda mais sério o nosso trabalho. O que nos deixa muito felizes também pela confiança e pelo serviço que nós prestamos”.

O projeto foi aprovado por 13 votos a 1. O único voto contrário foi do vereador Walker Bombeiro da Libras (PL).

