Após 55 anos à frente da Área Azul, a Esac (Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca) deixará de operar o estacionamento rotativo da cidade. A mudança foi confirmada nesta quinta-feira, 19, com a aprovação de um projeto de lei pela Câmara Municipal. Apesar disso, os programas Primeira Etapa e Jovem Aprendiz, voltados à qualificação de jovens em situação de vulnerabilidade social, estão garantidos e passarão a ser subsidiados pela Prefeitura.

O projeto, de autoria do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), autoriza a concessão da Área Azul por meio de licitação pública. A empresa vencedora assumirá a operação do serviço e será remunerada com a arrecadação das tarifas pagas pelos usuários, além de outras fontes de receita que poderão estar previstas no edital e no contrato. O valor do ticket ainda não foi definido e será estabelecido durante o processo licitatório.

Até que a nova concessionária assuma oficialmente, a Esac seguirá responsável pelo serviço.