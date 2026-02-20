Casas populares, complementação da rodovia Franca–Batatais, Feira de Empregos em Patrocínio Paulista e a inauguração do Hospital Estadual de Franca. Esses foram alguns dos anúncios feitos pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., do Portal GCN/Sampi e rádio Difusora, na manhã desta sexta-feira, 20.
Após visitar a região há exato um mês, o governador retorna agora para participar da formatura da primeira turma do programa Caminho da Capacitação e da primeira edição da Feira de Empregos do Fundo Social no interior do Estado, em Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca.
Segundo o governador, o Caminho da Capacitação nasceu a partir de um diagnóstico: há milhares de vagas abertas em São Paulo que não estão sendo preenchidas por falta de qualificação profissional. De outro lado, segundo o governador, há procura por cursos, mas nem sempre acesso. A solução foi levar a estrutura até as cidades. “Muitas vezes, é a pessoa que está tirando o primeiro diploma”.
São mais de 30 carretas adaptadas como salas de aula, que percorrem o Estado conforme a demanda de cada região. O governo cruza dados sobre vagas abertas e necessidades locais para definir os cursos ofertados. Há unidades voltadas para imagem pessoal, design de sobrancelhas, barbearia e cabeleireiro; cuidado com pets; soldagem industrial; gastronomia, açougue, padaria e fabricação de pizzas; além de tecnologia, com formação em games e audiovisual.
Na área de supermercados, por exemplo, Tarcísio citou cerca de 40 mil vagas abertas no Estado, muitas delas para padaria e açougue. Uma das carretas de panificação passou por Franca e região. Ao concluir o curso, o aluno já pode ser encaminhado às vagas disponíveis, com apoio de entidades do setor. “A pessoa faz o curso e já tem a sua colocação”, disse.
O programa está no 15º ciclo e soma quase 10 mil formados, com taxa de empregabilidade entre 50% e 60%, segundo Tarcísio. Parte dos demais opta por empreender. Para esse público, o Estado oferece microcrédito por meio do Banco do Povo Paulista, com financiamentos de pequeno valor, sem exigência de fiador, para compra de equipamentos e início das atividades.
Feira de Empregos do Fundo Social de São Paulo
Durante as formaturas, o governo também promove feirões de emprego. Por meio da plataforma Trampolim, empresas informam as vagas abertas e equipes fazem o encaminhamento direto dos formandos para entrevistas. O feirão reúne ainda orientações para elaboração de currículo, oferta de crédito e apoio ao empreendedor, com participação de parceiros, como o Sebrae.
Segundo o governador, a adesão ocorre em parceria com os fundos sociais municipais, e os próprios municípios têm solicitado as carretas. Ele afirmou que houve mudança no perfil da demanda. “Hoje o município pede capacitação. Pede treinamento.”
Entregas previstas para Franca e região
Durante a entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi, Tarcísio informou que, na área de habitação, mais de mil moradias já foram entregues na região. Outras mil unidades devem ser concluídas nos próximos meses, e 870 novas casas populares foram autorizadas em cidades como Aramina, Ipuã, Cristais Paulista, Guará, Morro Agudo e Restinga. Também foram autorizados convênios para construção de unidades habitacionais em Orlândia e São Joaquim da Barra.
Na infraestrutura viária, o Estado prepara a complementação da rodovia Rio Negro e Solimões até Batatais, com projeto de engenharia em andamento. Está prevista ainda a restauração da rodovia Cândido Portinari, no trecho entre Cristais Paulista e Pedregulho. Já o lote da Rota Mogiana deve ser licitado nesta sexta-feira, com previsão de duplicação de trechos entre Mococa e Cajuru, conectando-se a segmentos já duplicados até Ribeirão Preto.
Na saúde, o governo confirmou a inauguração do Hospital Regional de Franca entre março e abril. A gestão ficará sob responsabilidade da Faepa, ligada ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. “Daqui a pouquinho a gente vai estar entregando”, afirmou.
Em Ribeirão Preto, está em construção um hospital estadual de emergência, com previsão de 400 leitos. O primeiro módulo, com 80 leitos, está em execução. A estrutura permitirá a reforma da unidade antiga, que deverá se tornar referência em trauma e ortopedia.
O governador afirmou que as entregas vêm ocorrendo em diversas regiões do Estado, como Bauru, Vale do Paraíba, Campinas, Piracicaba, Araçatuba e Jundiaí, com foco em habitação, saúde e rodovias. Segundo ele, o ritmo de inaugurações deve continuar nos próximos meses.
