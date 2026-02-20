Após visitar a região há exato um mês, o governador retorna agora para participar da formatura da primeira turma do programa Caminho da Capacitação e da primeira edição da Feira de Empregos do Fundo Social no interior do Estado, em Patrocínio Paulista , a 20 km de Franca.

Casas populares, complementação da rodovia Franca – Batatais , Feira de Empregos em Patrocínio Paulista e a inauguração do Hospital Estadual de Franca . Esses foram alguns dos anúncios feitos pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., do Portal GCN/Sampi e rádio Difusora, na manhã desta sexta-feira, 20.

Segundo o governador, o Caminho da Capacitação nasceu a partir de um diagnóstico: há milhares de vagas abertas em São Paulo que não estão sendo preenchidas por falta de qualificação profissional. De outro lado, segundo o governador, há procura por cursos, mas nem sempre acesso. A solução foi levar a estrutura até as cidades. “Muitas vezes, é a pessoa que está tirando o primeiro diploma”.

São mais de 30 carretas adaptadas como salas de aula, que percorrem o Estado conforme a demanda de cada região. O governo cruza dados sobre vagas abertas e necessidades locais para definir os cursos ofertados. Há unidades voltadas para imagem pessoal, design de sobrancelhas, barbearia e cabeleireiro; cuidado com pets; soldagem industrial; gastronomia, açougue, padaria e fabricação de pizzas; além de tecnologia, com formação em games e audiovisual.

Na área de supermercados, por exemplo, Tarcísio citou cerca de 40 mil vagas abertas no Estado, muitas delas para padaria e açougue. Uma das carretas de panificação passou por Franca e região. Ao concluir o curso, o aluno já pode ser encaminhado às vagas disponíveis, com apoio de entidades do setor. “A pessoa faz o curso e já tem a sua colocação”, disse.