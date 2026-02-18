18 de fevereiro de 2026
Jararaca invade casa e deixa cão em estado grave em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Snoopy enquanto passava por transfusão de sangue
Snoopy enquanto passava por transfusão de sangue

Uma moradora do Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca, passou por um susto após ter seu cachorro atacado por uma jararaca dentro de casa. O caso ocorreu no dia 12 de fevereiro.

A família acredita que a cobra pode ter saído de um terreno com mato alto que fica ao lado do imóvel, na rua Padre Vitor Coelho de Almeida.

A jararaca invadiu o imóvel e atacou o pet, chamado Snoopy. O animal foi picado em quatro pontos e, desde então, permanece internado em estado delicado.

Atualmente, Snoopy apresenta quadro de diarreia com sangue, vômitos e dificuldade para se alimentar, ingerindo apenas sachê e soro. Segundo a tutora, exames apontaram sobrecarga nos rins e no fígado, sendo necessária a repetição dos testes e a permanência do animal na clínica veterinária até a estabilização do quadro.

O custo do tratamento também preocupa. A diária da internação é de R$ 350, sem contar os gastos com medicamentos e exames, o que tem gerado impacto financeiro significativo para a família.

Além do sofrimento com a situação do animal, a moradora afirmou temer pela segurança dos filhos e dos demais moradores da região, já que o terreno vizinho estaria abandonado e sem manutenção adequada, facilitando a presença de animais peçonhentos.

Ela relatou, ainda, dificuldades para encontrar o responsável pelo local e afirma ter tentado acessar canais oficiais para registrar a reclamação, sem sucesso. Enquanto aguarda uma solução, a família segue acompanhando o tratamento de Snoopy.

O que diz a Prefeitura?

Em nota, o Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Franca informou que o proprietário do terreno foi notificado, mas não cumpriu o prazo estabelecido para a limpeza da área. Diante do descumprimento, será emitido um auto de penalidade, com novo prazo de dez dias para a execução dos serviços.

Caso a determinação não seja atendida novamente, a limpeza será realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com cobrança da taxa correspondente ao proprietário, além da aplicação de multa prevista na legislação municipal.

O órgão orienta que denúncias e reclamações sobre terrenos sujos podem ser encaminhadas ao Departamento de Vigilância em Saúde pelo e-mail visam@franca.sp.gov.br, pela Central On-Line disponível no site oficial da Prefeitura ou pelos telefones (16) 3706-8438, 3706-8437 e 3706-8439.

