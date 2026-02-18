Uma moradora do Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca, passou por um susto após ter seu cachorro atacado por uma jararaca dentro de casa. O caso ocorreu no dia 12 de fevereiro.

A família acredita que a cobra pode ter saído de um terreno com mato alto que fica ao lado do imóvel, na rua Padre Vitor Coelho de Almeida.

A jararaca invadiu o imóvel e atacou o pet, chamado Snoopy. O animal foi picado em quatro pontos e, desde então, permanece internado em estado delicado.