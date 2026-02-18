Uma moradora do Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca, passou por um susto após ter seu cachorro atacado por uma jararaca dentro de casa. O caso ocorreu no dia 12 de fevereiro.
A família acredita que a cobra pode ter saído de um terreno com mato alto que fica ao lado do imóvel, na rua Padre Vitor Coelho de Almeida.
A jararaca invadiu o imóvel e atacou o pet, chamado Snoopy. O animal foi picado em quatro pontos e, desde então, permanece internado em estado delicado.
Atualmente, Snoopy apresenta quadro de diarreia com sangue, vômitos e dificuldade para se alimentar, ingerindo apenas sachê e soro. Segundo a tutora, exames apontaram sobrecarga nos rins e no fígado, sendo necessária a repetição dos testes e a permanência do animal na clínica veterinária até a estabilização do quadro.
O custo do tratamento também preocupa. A diária da internação é de R$ 350, sem contar os gastos com medicamentos e exames, o que tem gerado impacto financeiro significativo para a família.
Além do sofrimento com a situação do animal, a moradora afirmou temer pela segurança dos filhos e dos demais moradores da região, já que o terreno vizinho estaria abandonado e sem manutenção adequada, facilitando a presença de animais peçonhentos.
Ela relatou, ainda, dificuldades para encontrar o responsável pelo local e afirma ter tentado acessar canais oficiais para registrar a reclamação, sem sucesso. Enquanto aguarda uma solução, a família segue acompanhando o tratamento de Snoopy.
O que diz a Prefeitura?
Em nota, o Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Franca informou que o proprietário do terreno foi notificado, mas não cumpriu o prazo estabelecido para a limpeza da área. Diante do descumprimento, será emitido um auto de penalidade, com novo prazo de dez dias para a execução dos serviços.
Caso a determinação não seja atendida novamente, a limpeza será realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com cobrança da taxa correspondente ao proprietário, além da aplicação de multa prevista na legislação municipal.
O órgão orienta que denúncias e reclamações sobre terrenos sujos podem ser encaminhadas ao Departamento de Vigilância em Saúde pelo e-mail visam@franca.sp.gov.br, pela Central On-Line disponível no site oficial da Prefeitura ou pelos telefones (16) 3706-8438, 3706-8437 e 3706-8439.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.