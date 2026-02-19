O Sesi Franca Basquete foi derrotado pelo Flamengo por 91 a 89 na noite desta quinta-feira, 19, no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), em partida válida pelo returno do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, a equipe paulista perdeu a liderança da competição e foi ultrapassada pelo time carioca na tabela.
O time francano começou melhor e abriu 4 a 0 nos primeiros minutos. Na sequência, porém, o Flamengo se encontrou em quadra, reagiu e virou o placar, fechando o primeiro período em 30 a 22.
Com Gui Deodato em noite inspirada, a equipe carioca passou a controlar o ritmo da partida e chegou a abrir 15 pontos de vantagem. O segundo quarto terminou em 23 a 18 para o Flamengo, que foi para o intervalo vencendo por 53 a 40.
A equipe paulista voltou melhor após o intervalo, com mais intensidade, velocidade e bom aproveitamento ofensivo. A reação se refletiu no placar: venceu o terceiro período por 29 a 15 e conseguiu a virada, fechando a parcial em 69 a 68.
O quarto período foi bastante equilibrado. O Franca chegou a abrir 4 pontos restando 1 minuto para o término da partida, mas o Flamengo cortou a diferença e virou o jogo, abrindo 2 pontos de diferença. Franca teve a bola na mão, faltando 7 segundos para ao menos empatar, mas acabou errando o lance e perdeu o jogo no Rio de Janeiro. O último período ficou 23 a 20 para os cariocas.
O destaque da partida foi Gui Deodato com 28 pontos para o Flamengo e Georginho com 20 pontos para o Franca.
A equipe comandada por Helinho Garcia volta à quadra pelo NBB neste domingo, 22, às 11 horas, contra o Vasco da Gama, novamente no Rio de Janeiro.
