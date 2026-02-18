O corpo da pequena Luiza Guerra de Azevedo, de apenas 1 ano, foi velado na manhã desta quarta-feira, em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. O sepultamento aconteceu às 10 horas, no cemitério do distrito, sob forte comoção de familiares e amigos que se reuniram para prestar as últimas homenagens à bebê.

O clima foi de silêncio, lágrimas e incredulidade. Parentes chegaram ainda nas primeiras horas do dia para se despedir da menina, cuja morte trágica abalou não apenas a família, mas também moradores da região.

Luiza morreu na tarde de terça-feira, 17, após um eucalipto cair sobre o carro da família na rodovia MG-444, na altura do km 19, em Capetinga (MG). Eles retornavam para Ribeirão Preto (SP) depois de passarem o Carnaval em um rancho na cidade de Delfinópolis (MG).