O corpo da pequena Luiza Guerra de Azevedo, de apenas 1 ano, foi velado na manhã desta quarta-feira, em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. O sepultamento aconteceu às 10 horas, no cemitério do distrito, sob forte comoção de familiares e amigos que se reuniram para prestar as últimas homenagens à bebê.
O clima foi de silêncio, lágrimas e incredulidade. Parentes chegaram ainda nas primeiras horas do dia para se despedir da menina, cuja morte trágica abalou não apenas a família, mas também moradores da região.
Luiza morreu na tarde de terça-feira, 17, após um eucalipto cair sobre o carro da família na rodovia MG-444, na altura do km 19, em Capetinga (MG). Eles retornavam para Ribeirão Preto (SP) depois de passarem o Carnaval em um rancho na cidade de Delfinópolis (MG).
Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo seguia no sentido Minas Gerais a São Paulo quando a árvore se desprendeu e atingiu o automóvel. O impacto foi direto na cadeirinha onde estava a bebê.
No carro estavam o pai, de 40 anos, a mãe, de 36, e as duas filhas: uma menina de 8 anos e Luiza, de 1 ano. Com a queda do eucalipto, a bebê ficou gravemente ferida. Ela chegou a ser socorrida por pessoas que passavam pelo local e foi levada ao hospital de Itirapuã, mas, conforme a equipe médica, já chegou sem vida. Os demais ocupantes do veículo não sofreram ferimentos graves.
A rodovia registrava trânsito intenso por conta do retorno do feriado prolongado. A Polícia Militar Rodoviária controlou o fluxo até que a árvore fosse retirada da pista.
