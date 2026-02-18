As inscrições para as primeiras vagas do Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca, foram abertas nesta quarta-feira, 18, para todos os interessados em participar do processo seletivo. São, inicialmente, 10 funções oferecidas e os candidatos podem se inscrever até a próxima sexta-feira, 20.
Os cargos oferecidos são para almoxarife, auxiliar de serviços gerais, copeiro, enfermeiro, escriturário, recepcionista hospitalar, reparador geral, técnico de enfermagem, técnico em informática e técnico em radiologia. Os salários vão até R$ 5.088,23 e todas as vagas possuem vale-alimentação de R$ 500 e vale-transporte, além de serem posições para carteira assinada.
O prazo para se inscrever segue até as 14h de sexta-feira.
Novas vagas devem ser anunciadas também nesta sexta-feira, possibilitando que mais pessoas possam se inscrever no processo seletivo.
Os requisitos para se candidatar são possuir 18 anos completos, certificado de conclusão do ensino médio, além das exigências referentes à respectiva área na qual irá se candidatar, como certificados, experiência comprovada ou carteira de conselho.
Para acessar o processo seletivo, o interessado deve ir ao site da Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo), clicar em “Processos Seletivos”, na sequência, clicar em “Processos Seletivos por cidade”, selecionar “Inscrições Abertas”, localizar a sessão “Franca” e escolher qual vaga é a do seu interesse.
