As inscrições para as primeiras vagas do Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca, foram abertas nesta quarta-feira, 18, para todos os interessados em participar do processo seletivo. São, inicialmente, 10 funções oferecidas e os candidatos podem se inscrever até a próxima sexta-feira, 20.

Os cargos oferecidos são para almoxarife, auxiliar de serviços gerais, copeiro, enfermeiro, escriturário, recepcionista hospitalar, reparador geral, técnico de enfermagem, técnico em informática e técnico em radiologia. Os salários vão até R$ 5.088,23 e todas as vagas possuem vale-alimentação de R$ 500 e vale-transporte, além de serem posições para carteira assinada.

