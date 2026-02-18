18 de fevereiro de 2026
FATAL

Motociclista morre após se enroscar em fio em avenida de Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: < 1 min
Laís Bachur/GCN
Motociclista morre em acidente na avenida Don Pedro, em Franca
Motociclista morre em acidente na avenida Don Pedro, em Franca

Um motociclista, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu após um grave acidente na avenida Dom Pedro, no Jardim Petraglia, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, ele conduzia uma Yamaha Fazer azul quando acabou se enroscando em um fio que estava solto na via. O motociclista perdeu o controle da direção, caiu e sofreu ferimentos graves.

Equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima não resistiu e morreu ainda no local.

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas para apurar como o fio estava solto na avenida e de quem seria a responsabilidade pela manutenção.

