GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
MORTE EM FRANCA

Benedito Neto, de 49 anos, é a vítima do acidente com fios soltos

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Polícia preservando o local do acidente, que matou Benedito Cassiano de Souza Neto, de 49 anos
Um grave acidente terminou em morte na noite desta terça-feira na Avenida Dom Pedro I, no Jardim Petrália, em Franca. A vítima foi identificada como Benedito Cassiano de Souza Neto, de 49 anos.

Segundo as informações apuradas no local, Benedito seguia pela avenida, no sentido Parque Moema, conduzindo uma Yamaha Fazer azul, quando um fio que estava solto na via se enroscou na motocicleta. Ele perdeu o controle da direção e caiu próximo ao canteiro central.

O impacto foi violento. Benedito não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. Os fios continuam espalhados pelo chão. Em uma das árvores da avenida, é possível ver grande quantidade de cabos já enrolados. De acordo com comerciantes e moradores, muitas vezes são eles próprios que recolhem e prendem os fios ao perceberem o risco, numa tentativa de evitar tragédias.

O corpo da vítima permanecia no local, aguardando a conclusão da perícia e a liberação para a funerária. Um boletim de ocorrência foi registrado e as circunstâncias do acidente serão investigadas.

