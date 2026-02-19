A Polícia Civil investiga como lesão corporal seguida de morte o caso que resultou na morte do tatuador Vitor Fonseca de Almeida Silva, de 42 anos, após agressão registrada na madrugada de domingo, 15, na praça Eloy Lima, 248, no Centro de Nuporanga, a 50 km de Franca.
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu por volta das 4h30, durante as comemorações de carnaval realizadas na cidade. A vítima foi socorrida e encaminhada inicialmente ao Hospital São Geraldo, localizado a cerca de 100 metros do local da ocorrência, sendo posteriormente transferida para a Santa Casa de Franca, onde morreu na terça-feira, 17.
Segundo o registro oficial, a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico.
Versão apresentada pelo indiciado
O indiciado, Vítor Manoel, de 25 anos, foi identificado após diligências e investigação conduzidas pela Polícia Civil. Em depoimento, ele afirmou que trabalhava no recinto do carnaval, assando espetinhos de carne, e que, após o encerramento da festa, caminhava com familiares pela praça Eloy Lima.
Ainda conforme sua versão, ele teria percebido que a vítima estaria “aparentemente importunando” uma criança, cochichando em seu ouvido. Diante da situação, disse que interveio e empurrou Vitor Fonseca.
O investigado relatou que conversou com a criança, que teria afirmado não conhecer a vítima e que esta teria sugerido “brincar no coreto” e depois levá-la para casa. Ao confrontar Vitor Fonseca, segundo o depoimento, teria ouvido a expressão: “Eu gosto é da safadeza”.
Após a suposta declaração, o indiciado afirmou ter desferido um soco no queixo da vítima, que caiu entre o meio-fio e o calçamento da via pública, batendo a cabeça.
Ele declarou ainda que, ao perceber que Vitor estava desacordado, pediu para que o irmão fosse até o pronto-socorro do Hospital São Geraldo para solicitar ambulância. O atendimento, segundo relatado, teria ocorrido somente após reiteração do pedido por meio de ligação telefônica.
Investigação
O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte, e a Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do ocorrido, incluindo a dinâmica da agressão, eventuais testemunhas e demais elementos que possam esclarecer os fatos.
