Em diferentes regiões de Franca, especialmente próximas a terrenos baldios, áreas verdes e vias de menor circulação, um problema tem se repetido: o surgimento dos chamados pontos viciados.

O termo é utilizado para identificar locais onde ocorre o descarte irregular e recorrente de resíduos, mesmo após ações frequentes de limpeza e manutenção. Ou seja, o espaço é limpo, mas volta a receber descarte inadequado pouco tempo depois.

Esse comportamento gera uma sequência de impactos ambientais, urbanos e sanitários. O acúmulo de resíduos pode favorecer a proliferação de insetos e animais, comprometer áreas verdes, causar obstruções e afetar diretamente a qualidade de vida de quem mora ou circula nas proximidades.

Em Franca, a coleta de resíduos domiciliares e os serviços de limpeza urbana são realizados pela Sempre Franca, concessionária responsável pelo sistema de limpeza da cidade. As equipes atuam diariamente na remoção de resíduos e na recuperação desses espaços.

No entanto, a limpeza constante, por si só, não é suficiente para impedir que novos pontos viciados se formem. Quando o descarte irregular continua acontecendo, o trabalho precisa ser repetido inúmeras vezes, o que compromete a manutenção eficiente de outras áreas da cidade.

Por isso, a solução passa necessariamente pela responsabilidade compartilhada.

O cuidado com os espaços públicos envolve o poder público, a empresa prestadora de serviços e, principalmente, a população. A cidade é cuidada todos os dias, mas só permanece limpa quando cada pessoa faz a sua parte no descarte correto de resíduos.

Ao identificar descarte irregular ou necessidade de atendimento, os moradores podem entrar em contato pelos canais oficiais da Sempre Franca:

0800 591 6842 (ligação ou WhatsApp)

Aplicativo Cidade Atende

Utilizar os canais adequados ajuda a direcionar as equipes com mais agilidade e contribui para a manutenção dos espaços públicos.

Mais do que um problema isolado, os pontos viciados são um desafio coletivo. Evitar o descarte em locais inadequados é um gesto simples, mas que gera impacto direto na organização urbana, na preservação ambiental e na qualidade de vida de toda a cidade.

Cuidar dos resíduos é cuidar de Franca.