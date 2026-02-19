O Hospital do Câncer do Grupo Santa Casa de Franca tem consolidado seu protagonismo no interior paulista ao reunir alta tecnologia, equipe especializada e atendimento humanizado em um mesmo propósito: transformar vidas por meio do cuidado oncológico de excelência.

Tecnologia de ponta e alta precisão a serviço da vida

Nos últimos anos, a instituição passou a oferecer tratamentos que, até pouco tempo atrás, estavam restritos a grandes centros do país. Entre as técnicas disponíveis estão a VMAT (Arcoterapia Volumétrica Modulada) e a radioterapia estereotáxica fracionada - métodos avançados que permitem direcionar a radiação com extrema precisão diretamente ao tumor, preservando os tecidos e órgãos saudáveis ao redor. Na prática, isso significa tratamentos mais eficazes, com menos efeitos colaterais e maior qualidade de vida ao paciente.

Um dos grandes diferenciais tecnológicos é o VitalBeam, acelerador linear de partículas reconhecido internacionalmente pela alta performance em radioterapia. O equipamento possibilita um planejamento terapêutico altamente preciso e personalizado, ampliando a segurança e o conforto, inclusive para pacientes idosos ou clinicamente mais frágeis. Essa combinação entre tecnologia de ponta e protocolos modernos garante tratamentos mais rápidos, assertivos e adaptados à realidade de cada pessoa.

Segundo o médico radioterapeuta Dr. André Tasso, hoje o Hospital do Câncer de Franca já oferece um padrão de radioterapia comparável ao dos grandes centros do país. “Operar equipamentos tão sofisticados exige capacitação específica e atualização constante. Nossa equipe passou por meses de treinamento e aprimoramento para atuar de forma integrada, segura e eficiente. Mesmo sendo um time enxuto, temos um grupo extremamente dedicado e preparado para entregar um cuidado de alto nível técnico aliado à humanização”, destaca.

Qualidade de vida para os pacientes

O impacto é sentido não apenas nos indicadores clínicos, mas no dia a dia dos pacientes e de suas famílias. A possibilidade de realizar um tratamento oncológico de alto nível em Franca evita deslocamentos longos até capitais, reduz custos indiretos e proporciona mais conforto em um momento delicado. Em 2025, mais de 900 casos já foram tratados na instituição, reforçando sua relevância como referência regional em oncologia.

Por trás dessa estrutura moderna está um corpo clínico altamente capacitado e uma equipe multidisciplinar comprometida com o cuidado integral. Médicos, físicos médicos, enfermeiros, técnicos, profissionais de apoio e especialistas de diferentes áreas atuam de forma integrada, com treinamento contínuo e atualização permanente. Essa sinergia entre tecnologia, conhecimento e sensibilidade no cuidado é o que sustenta os resultados alcançados e fortalece a imagem do hospital como centro de excelência no interior paulista.

Com visão de futuro, o Hospital do Câncer do Grupo Santa Casa de Franca segue investindo na qualificação profissional, na atualização de softwares e em upgrades tecnológicos, mantendo-se alinhado às melhores práticas da oncologia moderna. Assim, reafirma seu compromisso de oferecer à população um tratamento comparável aos grandes centros, com inovação, segurança e acolhimento.