Em apenas um mês, o transporte coletivo de Franca ganhou novo fôlego. Desde que assumiu a operação, em 18 de janeiro, a MoV Franca vem consolidando um modelo mais ágil, moderno e conectado com as necessidades de quem depende do ônibus para estudar, trabalhar e circular pela cidade.

Os números mostram que a mudança já produz efeito. No primeiro dia útil da nova fase, 25.298 passageiros utilizaram o sistema. Quatro semanas depois, a média diária em dias úteis chegou a 30.828 usuários, um crescimento de 21,85%. Mais gente voltando ao ônibus significa confiança recuperada e serviço mais eficiente.

Mais viagens, mais oferta, mais presença nas ruas

Hoje, 63 ônibus circulam diariamente em Franca, cumprindo o planejamento operacional definido pela Prefeitura para garantir cobertura em todas as regiões da cidade. São 1.346 viagens realizadas a cada dia útil, disponibilizando mais de 106 mil lugares disponíveis diariamente.

Aos sábados, o sistema opera com 545 viagens, e aos domingos, 362, mantendo a cidade conectada inclusive nos fins de semana.

A ampliação da oferta foi uma das principais mudanças percebidas pela população. No início da operação, ajustes de horários e itinerários concentraram as demandas dos usuários. Com o refinamento das rotas e adequações pontuais, o volume de manifestações reduziu de forma consistente, sinalizando uma adaptação progressiva ao novo modelo.

Tecnologia que acompanha o passageiro

A frota é composta por veículos equipados com câmeras de segurança, wi-fi, biometria facial e tomadas USB. O acompanhamento das viagens ocorre em tempo real por meio do Centro de Controle Operacional instalado no Terminal Urbano Ayrton Senna, o que permite intervenções rápidas sempre que necessário.

O passageiro também pode monitorar horários e localização dos ônibus pelo aplicativo Cittamobi, além de utilizar os canais digitais e telefônicos de atendimento para registrar sugestões, dúvidas e solicitações.

Inclusão como compromisso

Além das linhas convencionais, a operação contempla o programa MoV Franca Inclusiva, serviço porta a porta destinado a pessoas com deficiência. O atendimento é realizado com oito vans adaptadas, todas zero quilômetro, ampliando o acesso à mobilidade urbana com conforto e segurança.

Tarifa mais acessível

A passagem foi fixada em R$ 4,00, 20% abaixo do valor anteriormente praticado. O sistema mantém ainda descontos de 50% para estudantes e 30% para sindicalizados e servidores municipais, além de tarifa 100% gratuitas para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência.

Apesar dos avanços registrados no primeiro mês, a fase ainda é de ajustes. Reuniões frequentes entre a empresa e representantes da Prefeitura vêm sendo realizadas para avaliar indicadores, revisar itinerários, adequar horários e implementar correções pontuais sempre que identificada necessidade técnica ou demanda relevante dos usuários.

A consolidação de um sistema de transporte eficiente não ocorre em ciclos curtos. Trata-se de um processo contínuo de escuta, avaliação e aprimoramento. O que se observa neste primeiro capítulo é um movimento de reorganização que já apresenta resultados concretos, mas que seguirá evoluindo.

A história da nova mobilidade urbana de Franca começou a ser escrita agora, com responsabilidade operacional, diálogo institucional, abertura permanente para ouvir as necessidades dos usuários e foco absoluto na construção de um transporte público funcional, moderno e confiável para a população.