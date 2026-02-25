O Sesc Franca recebe, nesta última semana de fevereiro, duas atrações gratuitas que misturam música e circo.
Nesta quinta-feira, 26, às 15h, a Convivência recebe o show “Quintal Brasileiro”, da banda A Dona do Balanço. A apresentação celebra a diversidade da música brasileira, transitando por samba, forró, axé, sertanejo, samba-rock e clássicos da Jovem Guarda.
A vocalista Quesia conduz o espetáculo com presença e interação, acompanhada por John Nascimento, Paulo Milani, Maicon Nóbrega e Marcelo Quadros. O repertório convida o público a cantar, dançar e celebrar a riqueza sonora do país. A classificação indicativa é a partir de 60 anos.
No sábado, 28, às 16h, também na Convivência, a Troupe Guezá apresenta o espetáculo circense “Se Vira na Lona”. A montagem traz uma mestre de cerimônias que conduz o público por números em que artistas transformam demandas do cotidiano em múltiplas habilidades.
O elenco é formado por Camila Cake, Iza Xavier, Munique Tavares, Paô Ollitsak e Rubia Neiva, que também assina a direção artística. O espetáculo reúne malabares, parada de mãos, roda cyr, manipulação de bonecos, acrobacias e momentos de improviso. A classificação é livre.
