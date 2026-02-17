17 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Bebê de 1 ano morre após árvore cair sobre carro em Capetinga-MG

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Hélder Almeida
Carro destruído após árvore cair em cima em Capetinga (MG)
Carro destruído após árvore cair em cima em Capetinga (MG)

Uma viagem de volta do feriado terminou em tragédia na tarde desta terça-feira, 17, na rodovia MG-444, em Capetinga (MG). A pequena Luiza Guerra de Azevedo, de apenas 1 ano, morreu após um eucalipto cair sobre o carro da família no km 19 da via.

A família, moradora de Ribeirão Preto, retornava para casa após passar o Carnaval em um rancho em Delfinópolis (MG).

Segundo relato do motorista, de 40 anos, o veículo seguia no sentido Minas Gerais–São Paulo quando a árvore se desprendeu repentinamente e caiu sobre o veículo.

De acordo com informações da polícia, o impacto atingiu diretamente a cadeirinha onde estava a bebê, no banco traseiro. No carro também estavam a mãe da criança, de 36 anos, e a irmã, de 8 anos.

No momento do acidente, o trânsito na rodovia era intenso por causa do fim do feriado prolongado, com grande fluxo de veículos retornando para o Estado de São Paulo.

Socorro imediato, mas sem sucesso

Após a queda da árvore, pessoas que passavam pelo local pararam para ajudar. A criança foi retirada do veículo e levada com urgência para uma unidade de saúde de Itirapuã.

No entanto, segundo a equipe médica, a menina já chegou à unidade sem sinais vitais.

Os demais ocupantes do carro não sofreram ferimentos graves.

Investigação

As circunstâncias da queda do eucalipto deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Ainda não há informações sobre as causas que levaram ao desprendimento da árvore.

