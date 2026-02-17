Uma viagem de volta do feriado terminou em tragédia na tarde desta terça-feira, 17, na rodovia MG-444, em Capetinga (MG). A pequena Luiza Guerra de Azevedo, de apenas 1 ano, morreu após um eucalipto cair sobre o carro da família no km 19 da via.

A família, moradora de Ribeirão Preto, retornava para casa após passar o Carnaval em um rancho em Delfinópolis (MG).

Segundo relato do motorista, de 40 anos, o veículo seguia no sentido Minas Gerais–São Paulo quando a árvore se desprendeu repentinamente e caiu sobre o veículo.