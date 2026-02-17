O pastor Danilo Alberto Santos Oliveira, de 43 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 17, após sofrer uma parada cardiorrespiratória, em Franca. O religioso deixa a mulher, Renata, e a filha, Marília.

Danilo era pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Missão), no bairro São Francisco, na região Leste da cidade. Ele era descrito por fiéis e amigos como um líder muito querido e respeitado na comunidade.

O pastor estava internado e intubado após passar por uma cirurgia na cabeça. De acordo com a igreja, ele sofreu uma parada cardíaca durante a madrugada e não resistiu.