O pastor Danilo Alberto Santos Oliveira, de 43 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 17, após sofrer uma parada cardiorrespiratória, em Franca. O religioso deixa a mulher, Renata, e a filha, Marília.
Danilo era pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Missão), no bairro São Francisco, na região Leste da cidade. Ele era descrito por fiéis e amigos como um líder muito querido e respeitado na comunidade.
O pastor estava internado e intubado após passar por uma cirurgia na cabeça. De acordo com a igreja, ele sofreu uma parada cardíaca durante a madrugada e não resistiu.
A igreja e a família pedem orações para que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor, citando a passagem bíblica: “E, terminados seus dias, voltou para casa” (Lucas 1:23).
A despedida teve início às 10h e seguirá até as 16h desta terça-feira, no Velório São Vicente de Paula. Em seguida, o cortejo seguirá para o Cemitério Jardim das Oliveiras, onde o corpo será sepultado.
