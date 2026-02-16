16 de fevereiro de 2026
Corpo encontrado em quadra no Jardim Integração é identificado

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Paulo Aparecido Queiroz, de 55 anos, é o homem encontrado morto dentro de uma quadra no Jardim Integração, em Franca.

As causas da morte ainda não foram divulgadas, mas as informações iniciais sugerem que Paulo foi encontrado num dos bancos da quadra, com o pescoço quebrado, decorrente de uma possível queda.

Paulo era natural de Uberaba (MG) e primo do proprietário da Auto Elétrica Vicent, que esteve no local e fez o reconhecimento do corpo. Segundo ele, teria tentado, por diversas vezes, tirar Paulo das ruas, entretanto, não teve sucesso.

A perícia científica esteve no local e, na sequência, a funerária retirou o corpo rumo ao IML (Instituto Médico Legal).

