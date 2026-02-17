17 de fevereiro de 2026
HOMICÍDIO

Jovem morre esfaqueado após briga durante Carnaval

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Vítima esfaqueada, João Gabriel Bento da Silva, de 17 anos
Vítima esfaqueada, João Gabriel Bento da Silva, de 17 anos

Uma briga registrada durante uma festa de Carnaval terminou em morte na madrugada desta segunda-feira, 16, em Morro Agudo. Um adolescente de 17 anos identificado como João Gabriel Bento da Silva morreu após ser esfaqueado, e sua namorada, também de 17 anos, ficou ferida. A principal suspeita do crime está foragida.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Joaquim da Barra, a confusão começou ainda dentro do evento, quando o jovem se desentendeu com o ex-namorado de sua companheira. A briga continuou do lado de fora do recinto, cerca de 100 metros da saída.

Segundo relato da Polícia Militar, uma mulher, apontada como amiga do ex-namorado, teria chegado ao local armada com uma faca e desferido golpes contra o casal. O adolescente foi atingido no pescoço e nas costas. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A jovem, sua companheira, também foi esfaqueada, sofrendo três golpes no braço e um nas costas. Ela recebeu atendimento médico e não corre risco de morte. A autora das facadas deixou o local e não foi localizada.

Homem é baleado na casa da suspeita

Pouco tempo depois, a Polícia Militar foi acionada para atender outra ocorrência. Um homem foi encontrado baleado dentro da residência da suspeita das facadas. No imóvel, os policiais localizaram rastros de sangue e a vítima caída na sala, consciente e reclamando de fortes dores, além de um cachorro da raça pitbull morto. Ele foi socorrido em estado grave.

A vítima relatou que dois homens efetuaram os disparos, mas disse não saber a identidade dos autores.

Durante as diligências na residência, os policiais também encontraram uma pedra de cocaína e objetos relacionados ao tráfico de drogas, que foram apreendidos em ocorrência separada.

Investigação

A suspeita das facadas não foi localizada até o fechamento deste texto, assim como a faca utilizada no crime. A Polícia Civil investiga se o homicídio e a tentativa de homicídio têm relação com o ataque a tiros ocorrido posteriormente.

O caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio e será investigado pela Delegacia de Polícia de Morro Agudo.

O corpo de João Gabriel será velado e sepultado em Morro Agudo nesta terça-feira, 17.

