Uma briga registrada durante uma festa de Carnaval terminou em morte na madrugada desta segunda-feira, 16, em Morro Agudo. Um adolescente de 17 anos identificado como João Gabriel Bento da Silva morreu após ser esfaqueado, e sua namorada, também de 17 anos, ficou ferida. A principal suspeita do crime está foragida.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Joaquim da Barra, a confusão começou ainda dentro do evento, quando o jovem se desentendeu com o ex-namorado de sua companheira. A briga continuou do lado de fora do recinto, cerca de 100 metros da saída.

Segundo relato da Polícia Militar, uma mulher, apontada como amiga do ex-namorado, teria chegado ao local armada com uma faca e desferido golpes contra o casal. O adolescente foi atingido no pescoço e nas costas. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.