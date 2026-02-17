Uma briga registrada durante uma festa de Carnaval terminou em morte na madrugada desta segunda-feira, 16, em Morro Agudo. Um adolescente de 17 anos identificado como João Gabriel Bento da Silva morreu após ser esfaqueado, e sua namorada, também de 17 anos, ficou ferida. A principal suspeita do crime está foragida.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado no CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Joaquim da Barra, a confusão começou ainda dentro do evento, quando o jovem se desentendeu com o ex-namorado de sua companheira. A briga continuou do lado de fora do recinto, cerca de 100 metros da saída.
Segundo relato da Polícia Militar, uma mulher, apontada como amiga do ex-namorado, teria chegado ao local armada com uma faca e desferido golpes contra o casal. O adolescente foi atingido no pescoço e nas costas. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
A jovem, sua companheira, também foi esfaqueada, sofrendo três golpes no braço e um nas costas. Ela recebeu atendimento médico e não corre risco de morte. A autora das facadas deixou o local e não foi localizada.
Homem é baleado na casa da suspeita
Pouco tempo depois, a Polícia Militar foi acionada para atender outra ocorrência. Um homem foi encontrado baleado dentro da residência da suspeita das facadas. No imóvel, os policiais localizaram rastros de sangue e a vítima caída na sala, consciente e reclamando de fortes dores, além de um cachorro da raça pitbull morto. Ele foi socorrido em estado grave.
A vítima relatou que dois homens efetuaram os disparos, mas disse não saber a identidade dos autores.
Durante as diligências na residência, os policiais também encontraram uma pedra de cocaína e objetos relacionados ao tráfico de drogas, que foram apreendidos em ocorrência separada.
Investigação
A suspeita das facadas não foi localizada até o fechamento deste texto, assim como a faca utilizada no crime. A Polícia Civil investiga se o homicídio e a tentativa de homicídio têm relação com o ataque a tiros ocorrido posteriormente.
O caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio e será investigado pela Delegacia de Polícia de Morro Agudo.
O corpo de João Gabriel será velado e sepultado em Morro Agudo nesta terça-feira, 17.
