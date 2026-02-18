Ao todo 17 trabalhadores rurais ficaram feridos após o tombamento de um ônibus na tarde dessa terça-feira, 4, em uma estrada vicinal de Patrocínio Paulista. O veículo caiu próximo à ribanceira de um rio. Apesar da gravidade da cena, não houve registro de mortes.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, seis vítimas sofreram ferimentos graves e foram socorridas para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de Batatais. Outros quatro passageiros tiveram lesões leves. O restante recebeu atendimento no local.

O acidente aconteceu por volta das 16h15, na conhecida Estrada do Leite, que liga os dois municípios. Segundo a PM, o motorista teria perdido o controle do freio ao fazer uma curva, o que provocou o tombamento do coletivo às margens da via.