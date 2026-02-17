Uma forte chuva atingiu Franca na tarde desta terça-feira, 17, e provocou transtornos em diferentes pontos da cidade. Os córregos dos Bagres e Cubatão transbordaram, e há registros de queda de granizo e interrupção no fornecimento de energia.

O Corpo de Bombeiros orienta os motoristas a evitarem as avenidas Hélio Palermo e Dr. Ismael Alonso y Alonso, principalmente nas proximidades do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), onde foram registrados pontos de alagamento.

No bairro São José, por exemplo, houve queda de granizo e interrupção no fornecimento de energia, deixando os moradores no escuro.