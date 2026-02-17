Uma forte chuva atingiu Franca na tarde desta terça-feira, 17, e provocou transtornos em diferentes pontos da cidade. Os córregos dos Bagres e Cubatão transbordaram, e há registros de queda de granizo e interrupção no fornecimento de energia.
O Corpo de Bombeiros orienta os motoristas a evitarem as avenidas Hélio Palermo e Dr. Ismael Alonso y Alonso, principalmente nas proximidades do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), onde foram registrados pontos de alagamento.
No bairro São José, por exemplo, houve queda de granizo e interrupção no fornecimento de energia, deixando os moradores no escuro.
Já no Parque Vicente Leporace, a chuva caiu com forte intensidade, provocando enxurradas em algumas vias.
Na avenida Nelson Nogueira, os semáforos ficaram inoperantes, inclusive em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, aumentando o risco de acidentes.
Diante da situação, viaturas do Corpo de Bombeiros realizaram monitoramento preventivo nos córregos da cidade, especialmente em pontos já conhecidos por histórico de alagamentos.
